Lidé už platí za MHD hlavně platební kartou, ta ale může selhat

Podobnou situaci zažila v Chebu dvanáctiletá Anička. Když se už za tmy vracela domů z kroužku angličtiny, měla s sebou sice platnou bezkontaktní bankovní kartu, ale pokus o zaplacení nebyl úspěšný.

„Kdyby ve stejném voze náhodou necestovala naše sousedka, která jí peníze na lístek půjčila, musela by jít přes celé město pěšky. Vzhledem k tomu, že už byl večer, bylo by to asi hodně nepříjemné. Navíc pokud by nepřijela dohodnutým spojem, hned bychom zburcovali všechny v okolí,“ svěřila se její maminka.

„Potíže s placením se mohou objevit v situaci, kdy internetové připojení nemá potřebnou sílu. Je však třeba mít na zřeteli, že je to stále jen technika. Může mít poruchu, výpadek. Pro jistotu bych doporučil mít s sebou nějakou hotovost,“ uvedl Zdeněk Suchan, ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary, která provozuje MHD v Chebu a Sokolově.

Zlepšení přijde na jaře

Na jaře příštího roku by se mělo internetové připojení zlepšit natolik, že eliminuje výpadky a zrychlí nákup jízdenky prostřednictvím bankovní karty v průměru o jednu sekundu.

„Zdá se to málo, ale když si spočítáme, kolika cestujících se to dotkne, bude to významné zrychlení,“ řekl Suchan.

V Chebu už více než půldruhého roku mohou lidé platit za svezení v autobusech městské hromadné dopravy bankovní kartou. Stejné je to v Sokolově.

„Cílem je cestování v našich autobusech zjednodušit a urychlit. Řada lidí také kvituje, že pokud platí kartou, na jízdném ušetří,“ připomněl Zdeněk Suchan skutečnost, že zatímco hotovostní platby od začátku letošního roku zdražily, při placení kartou, a to jak čipovou tak bankovní, zaplatí lidé stejnou sumu jako loni.



A i to je možná důvod, proč v současné době většina cestujících v Chebu a Sokolově platí při jízdě v autobusech MHD bezhotovostně.

„V minulosti, kdy bylo možné využívat jen naši čipovou kartu, jsme se dostali na 60 procent bezhotovostních plateb. V současnosti evidujeme v Chebu 82, v Sokolově pak 75 procent nákupů prostřednictvím karet,“ upřesnil Suchan.

Bankovní kartou mohou od května platit i cestující v Karlových Varech. V současné době tamní dopravní podnik prodává ze všech jízdenek přibližně 60 procent jednorázových.

„Od října jsme odstartovali ve spolupráci s ČSOB a Mastercard kampaň, od které si slibujeme zvýšení zájmu o bezhotovostní platby. Cílem je 25 procent takových plateb,“ uvedl šéf Dopravního podniku Karlovy Vary Lukáš Siřínek s tím, že společnost cestujícím nabídne od 1. ledna elektronickou peněženku Karlovarské karty.