V novém roce si mnozí zaměstnanci polepší. Firmy hledají i další lidi

Největší zaměstnavatel v kraji, kterým je Sokolovská uhelná, navýší platy minimálně o 13 procent na 34 599 korun. Další dvě procenta pak může lidem přinést k výplatě překročení hospodářského výsledku. Vyplývá to z kolektivní smlouvy, kterou zástupci těžařů podepsali před Vánocemi.

„Letošní jednání bylo dost složité. Na jedné straně jsou oprávněná očekávání lidí, pokud jde o růst mezd, na druhé obrovský tlak na uhelné společnosti, který jde naopak proti tomu,“ řekl Jan Smolka, předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné.

Významní zaměstnavatelé Sokolovská uhelná

Zaměstnanců: 3000

Průměrný plat: v roce 2018 34 599 korun, další dvě procenta pak může lidem přinést k výplatě překročení hospodářského výsledku

Zaměstnanců: Witte Nejdek: cca 2000, Witte Ostrov: společnost očekává růst na zhruba 800 až 900 lidí

Průměrný plat: 6/2017 30 058 korun, tedy bez mimořádných odměn, zahrnuje v sobě i průběžné zvyšování mezd, které bude pokračovat

Zaměstnanců: zhruba 1200 kmenových

Průměrný plat: těžko se určuje, různí se podle toho, jestli jsou sestry směnné, anebo neslouží. Pak pracují za základ a osobní ohodnocení

Zaměstnanců: 670

Průměrný plat: 20 000 korun

Zaměstnanců: 315, v letošním roce očekává nárůst na 320 až 325

Průměrný plat: 29 700 korun

Podle něj se ale i přesto povedlo nakonec odborářům vyjednat pro zaměstnance velmi slušné podmínky. Do mezd na rok 2018 tak bude napevno zakotvena částka, která byla dosud mimořádnou odměnou nad rámec kolektivní smlouvy.

„Od nynějška ale bude pevnou součástí jejich výplaty. A nejde o malé peníze. Jen v letošním roce se mimořádná odměna vyplácela ve dvou částkách. V červnu šlo v průměru o 10 tisíc, v listopadu pak o dalších 20 tisíc korun v průměru,“ uvedl Jan Smolka.

Kromě toho navíc nová kolektivní smlouva zaručí zaměstnancům Sokolovské uhelné další růst už tak poměrně vysokého příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění. Ze současných 600 korun se zvýší na 700 korun měsíčně. Společnost i tentokrát pošle peníze do sociálního fondu, a to 24 milionů korun. Zaměstnanci z něj mohou získat příspěvek na závodní stravování, dovolené, rekreace, zdravotní pomůcky, vzdělávání a další benefity. Sokolovská uhelná zachová také štědré příspěvky za věrnost.

Druhý největší zaměstnavatel, kterým je společnost Witte, hlásí průměrnou mzdu k červnu letošního roku 30 058 korun bez mimořádných odměn. Zahrnuje v sobě i průběžné zvyšování, které bude pokračovat.

„Nezaměřujeme se na hrubé mzdy, ale na celkové příjmy zaměstnanců, proto rozšíříme například finanční podporu veřejné dopravy do zaměstnání o další lokality a další varianty dopravy,“ uvedla mluvčí společnosti Michaela Matuchová.

Witte v letošním roce očekává ještě více náběhů nových výrob než loni, a to nejen v novém závodě v Ostrově, ale i v Nejdku. „Budeme se potýkat nadále s nedostatkem pracovníků dělnických i specialistů a zrealizujeme mnoho zajímavých investic do technologií i do vzdělávání našich zaměstnanců,“ řekla mluvčí.

O kolektivní smlouvě nyní vyjednává Karlovarská krajská nemocnice, která je třetím největším zaměstnavatelem regionu. Ta současná končí v únoru příštího roku.

„Rádi bychom ale zvýšili mzdy už od 1. ledna. Platy se budou zvedat o deset procent a navíc kraj uvolnil částku dvaceti milionů korun, která by se měla rozdělit mezi zdravotníky,“ uvedla předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice Jitka Samáková. Zástupci odborů a Iniciativy sester by pak měli rozhodnout, mezi koho se oněch 20 milionů rozdělí.

Letos si polepší i lidé, kteří pracují v novorolské porcelánce Thun 1794. „Kolektivní smlouvu máme podepsanou, předpokládá růst o šest až sedm procent,“ uvedl ředitel Vlastimil Argman.

Se zvyšováním platů o několik procent počítá v letošním roce také sklárna Moser. Ta chce v letošním roce rozšířit svůj tým o špičkové odborníky. Rozhodující pro ně nebude jen zručnost, ale také osobnostní profil.

„Adekvátně s tím se budou zvyšovat i mzdy. S ohledem na strategický plán, který jasně definuje naše cíle na pět let dopředu, si nemůžeme dovolit podcenit investice do lidského kapitálu,“ uvedl Ondřej Hlaváček, personální ředitel společnosti.