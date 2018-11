Unikátní plochá dráha se změní, bude pro veřejnost i ostatní sportovce

Město navíc na svých internetových stránkách spustilo veřejné dotazníkové šetření, které mělo ukázat, jaké aktivity lidem ve městě chybí a jak by si přáli rozlehlé zájmové území využívat v budoucnu.

„Prvotní je, že chceme zachovat samotný ovál dráhy. Ten je jakýmsi středobodem všech úprav. Z dotazníkového šetření pak vzešla hlavní myšlenka, že si tu lidé přejí vystavět inline dráhu. Po té byla největší poptávka, tu bychom tam měli vybudovat,“ uvedl mariánskolázeňský starosta Martin Kalina s tím, že mezi dalšími návrhy byl například vznik multifunkčního sportovního hřiště, přesun fotbalového hřiště nebo třeba vznik vodní plochy uvnitř oválu.

Ta by měla zadržovat dešťovou vodu a sloužit jako rezervoár pro zavlažování okolní zeleně a kropení sportovišť.

„Veškeré úpravy uvnitř dráhy jsou plánovány tak, aby nerušily průběh a sledování závodů. Pokud by tu vyrostly stavby, musely by být výškově odpovídající nebo takové, aby je bylo možné na dobu konání sportovní akce demontovat,“ pokračoval starosta Kalina.

„Těch možností je tam navrženo opravdu hodně. Navíc by se měl areál zprůchodnit, aby lidé, kteří jdou z Úšovic na Plzeňskou, nemuseli celou tu oblast obcházet. V současnosti je to takový urbanistický špunt,“ konstatoval.

Plánované úpravy vítá i pořadatel závodů, Automoto klub Mariánské Lázně. Jeho předseda Jiří Dubský řekl, že na nápadu otevřít areál i ostatním volnočasovým aktivitám pracují společně s TJ Lokomotiva, která je vlastníkem areálu, a městem Mariánské Lázně.

„Jsme sportovci, takže pokud areál ožije a bude sloužit nejrůznějším sportům, vítáme to. A pokud se navíc upraví tak, aby jej to posunulo na nějakou vyšší kulturní úroveň, bude to přínos i pro dlouhou plochou dráhu. Samozřejmě musíme najít co nejlepší řešení, aby to neomezilo nás, jako pořadatele závodů na ploché dráze, a zároveň, aby se necítili omezeni ani ostatní návštěvníci nebo sportovci. Pilotujeme projekt tak, aby si všichni přišli na své,“ říká Dubský s tím, že je třeba také pohlídat parametry, které by, pokud by se při úpravách nerespektovaly, mohly dráhu z pořádání vyšších soutěží vyřadit.

„Především jde o bezpečnost jezdců a diváků. Ale studie řeší i začlenění areálu do okolní zástavby. Navíc, pokud bude areál ve větší míře využíván, pro nás to přinese ještě jednu výhodu, a tou je snížení nájemného. To by mohlo do Mariánských Lázní přinést víc divácky atraktivních soutěží na dlouhé ploché dráze,“ dodal Dubský.

Projekt, který minulý týden představili autoři ve veřejném projednání, výhledově cílí na přibližně dvacetileté období.

„Není to žádný závazný dokument, že by se podle něj muselo vše do puntíku splnit. I sami autoři říkají, že se na celou lokalitu dívali především z pohledu urbanistiky a snažili se najít ideální řešení. Bude pak záležet na zastupitelích, co a kdy se rozhodnou realizovat,“ dodal starosta Kalina.