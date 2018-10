Plzeňská Fakulta zdravotnických studií míří do Karlovarského kraje

Ta už regionu pomáhá vzdělávat zdravotní sestry. „S Karlovarským krajem jsme začali jednat, protože má uzavřenou smlouvu o partnerství se ZČU. Vnímáme a vždycky jsme vnímali vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků tak, že dostatek těchto lidí zabezpečujeme pro celé západní Čechy,“ řekla Ilona Mauritzová, děkanka Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS ZČU)

Zástupci fakulty by teď ve spolupráci s krajem chtěli zmapovat situaci a zjistit, ve kterých oborech regionu scházejí další nelékařští pracovníci. Zároveň vidí jistý potenciál v nově otevřené pobočce střední policejní školy, která začala fungovat v Sokolově, a také pobočce střední vojenské školy. Pokud jednání dobře dopadnou, pobočka se tady studentům otevře příští školní rok.

„V současné době připravujeme k akreditaci obor zdravotnický záchranář i například obor radiologie. Programy bychom rádi připravili také v souladu s Karlovarským krajem. Proto jsme řekli, že se sejdeme a podíváme se na to, jakým způsobem by mohla být naše fakulta kraji prospěšná,“ uvedla děkanka.

Dotace pro fakultu

Zájem fakulty uvítala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Připomněla, že zástupci Karlových Varů se v minulosti snažili, aby ve městě zahájila výuku bakalářského oboru fyzioterapie 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

„Aktivita byla veliká, bohužel se to nepodařilo, protože v přijímacím řízení uspěli jen dva uchazeči,“ řekla. Zároveň zmínila, že Karlovarský kraj přišel o dotaci zhruba 200 milionů korun z vládního programu Restart určeného pro takzvané strukturálně postižené regiony, které byly připravené právě na rozvoj této vysoké školy. Pokud by do kraje zamířila ZČU, mohla by se otázka této dotace opětovně otevřít.

Vzdělávání zdravotních sester už funguje

FZS ZČU spustila svůj první projekt v Karlovarském kraji už minulý rok. Zahájila v něm kombinované vysokoškolské studium oboru všeobecná sestra. Právě s nedostatkem sester se totiž region dlouhodobě potýká.

„V nemocnici jich v současné době chybí šedesát, bývalo to ale 150, takže se situace pomalu začíná obracet k lepšímu,“ informoval krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

Zdejší studentky oboru na FZS ZČU jsou nyní ve druhém ročníku a fakulta tento počin považuje za jistý pilotní projekt. „Šli jsme do něj s tím, že se jedná o konzultační středisko, nikoli o pobočku. Studentky absolvují část výuky u nás v Plzni, tu praktickou zase celou v Karlovarském kraji,“ přiblížila děkanka.

Zástupci fakulty chtějí tento projekt vyhodnotit a v případě dalších oborů už nemluví o konzultačním středisku, ale právě o možném projektu pobočky. „Na spolupráci s paní docentkou Mauritzovou ani s fakultou si opravdu nemůžeme stěžovat. Pro nás je určitě dobře, aby tady bylo jakékoli studium, které jinde není a studenti ho najdou jen v Karlovarském kraji,“ řekl Jan Bureš.

Podle něj region potřebuje, aby do něj lidé za studiem přijížděli, ne to, aby se stal alternativou pro pražské, brněnské, či dokonce plzeňské vysoké školy.