Věž v Podhradí po staletích nabídne nezapomenutelný výhled na kraj

Malá velikostí, ale velká historií. I tak by se dalo mluvit o Podhradí, malé obci na západní výspě Čech. V obci, která dříve nesla jméno Neuberg a kde dnes žijí necelé dvě stovky obyvatel, stály v minulosti hned čtyři zámky významného šlechtického rodu Zedtwitzů.

Dnes zbyly na místě jen ruiny a přes dvě desítky metrů vysoká věž. Ta je v současnosti nejstarší stavbou celého Ašska. Připomínku dávné historie obec plánuje ještě letos zpřístupnit. Jako rozhlednu. Její vrchol totiž nabízí nezapomenutelný výhled na celý zdejší kraj.

„Tady na tomto místě se někdy počátkem 13. století usadili páni z Neubergu. Na vysoké skalní ostrožně si postavili sídlo,“ ukazuje k věži starostka Podhradí Kamila Červenková. Dodává, že první písemná zmínka o hradu pochází až z roku 1288, kdy jej nakrátko císař propůjčil v léno pánům z Plavna.

Do rukou Neubergů se ale hrad brzy vrátil. V jejich majetku zůstal až do vymření rodu po meči roku 1395. To jej získal jako dědictví významný šlechtický rod Zedtwitzů, který jej držel bez přestávky dalších 550 let.

„Zedtwitzové si vedle hradu postavili zámek. Jeho nejstarší obraz pochází z roku 1633. Poté, co původní zámek zanikl, byly na území obce postaveny další čtyři zámky. Horní, Dolní, Nový a Sorg. Horní zámek v roce 1902 vyhořel. Po roce 1945 byl areál vyvlastněn. Hospodářsky byl sice ještě několik let využíván, ale bez řádné údržby.

Někdejší slávu připomínají už jen trosky

Zchátralé budovy byly v šedesátých letech zbořeny,“ přibližuje další etapu historie Podhradí starostka. Dnes tak připomíná někdejší slávu už jen hradozámecký areál s řadou pozůstatků a trosek někdejších honosných staveb. Z nich vyčnívá okrouhlá věž.

„Areál tvoří dominantu celého Podhradí. Je hojně navštěvován turisty. Každoročně tu pořádáme letní hradní slavnosti, konají se tu svatby. Romantické prostředí vyhledávají k obřadu i páry z jiných měst. Proto jsme se někdy v roce 2012 rozhodli, že bychom mohli areál obnovit,“ vysvětluje starostka.

Obec proto nechala zpracovat projekt, podle kterého se v areálu pracuje a konzervují se zbytky původního zdiva. Projekt také nabídl možnost zpřístupnit nejstarší část areálu, dvaadvacet metrů vysokou věž.

„Obnova věže byla zahájena v roce 2015. O rok později jsme uvnitř vybudovali točité schodiště na vrchol a letos přišlo na řadu vnější schodiště,“ popisuje starostka a dodává, že za vnitřní kovovou konstrukci obec zaplatila přes půl milionu korun, vnější pak stálo více než tři čtvrtě milionu.

„Na to nám přispěl kraj částkou 425 tisíc korun,“ doplňuje starostka. Ta původně plánovala, že se slavnostní otevření uskuteční 1. září, kdy se v Podhradí konají tradiční hradní slavnosti. Už nyní ale ví, že termín se dodržet nepodaří. První návštěvníci, kteří se po stovkách let z věže podívají, tak dostanou příležitost na podzim.