Pirát silnic v Sokolově ohrožoval ostatní. Chtěl, aby do něj nabourali

17:00 , aktualizováno 17:00

Sokolovští policisté obvinili muže, který za volantem svého vozu záměrně ohrožoval ostatní řidiče. Snažil se, aby do něj nabourali, a on pak mohl čerpat peníze z pojistky. Nakonec sám při předjíždění narazil do nákladního auta.