VIDEO: Zdrogovaný řidič na sněhu ujížděl policistům, zapadl v závěji

Policejní hlídka si ve středu krátce před půl desátou večer všimla nedaleko Jankovického pramene u Teplé projíždějícího hyundaie, ve kterém seděl podezřelý muž. Proto se rozhodla auto zastavit a zkontrolovat.

„Vozidlo však začalo zrychlovat a na zapnuté zvukové a výstražné zařízení s nápisem STOP řidič nereagoval. Hlídka vůz pronásledovala a ten ujížděl až do obce Prameny, kde odbočil do obce Nová Ves. Tam řidič ujíždějícího vozidla najel do závěje, ve které zapadl,“ popsala krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Řidič vyběhl z auta jen v tričku s krátkým rukávem. „Policisté za řidičem vyběhli a zadrželi ho. Poté ho vyzvali k předložení dokladů, které nepředložil. Kontrolou zjistili, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2022,“ uvedla mluvčí.

Řidič měl pozitivní test na drogy, odběr v nemocnici ale odmítl. Při prohlídce jeho auta hlídka našla tři podezřelé sáčky s neznámou krystalickou látkou. Zda šlo o drogy, určí až expertiza.

„Řidič skončil na policejní stanici. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu hrozí až dvouleté vězení,“ dodala k případu Týřová.