Ve Varech hlídkovali policisté se záložáky, zpozorněli hlavně turisté

Pro všechny zúčastněné byla společná práce premiérou, kdy mohli zjistit, jak jsou sehraní. Nejzajímavější partou byla hlídka pod vedením Petry Davídkové, která měla na povel jedinou karlovarskou záložačku Alenu Švehlovou.

„Smyslem hlídky je procvičit společný výkon policie a vojáků aktivních záloh v případě, že by vláda dala pokyn, aby úkoly policie plnila i armáda,“ vysvětlil vedoucí územního odboru policie Michal Šavrňa.

Hlídky si nacvičily vzájemnou spolupráci a koordinaci při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. V centru Karlových Varů se tak v zeleném baretu objevila právě i Alena Švehlová, která je v současnosti jedinou aktivní záložačkou Karlovarské pěší roty. Zatímco na začátku týdne si zkoušela střelbu, teď vyrazila do ulic.

„Smíšená hlídka je něco úplně jiného. Budíme pozornost. Zejména turistů,“ svěřila se Švehlová, která si tak poprvé zkusila úplně novou činnost.

„Zajímavé to je hlavně z pohledu civilního života, protože člověk nemá povědomí o tom, co všechno policie dělá. V tomhle směru je pro mě tahle práce obohacující. Navíc člověk najednou vidí Vary úplně jinýma očima,“ vysvětlila Švehlová.

Hlídka objevovala potencionálně nebezpečná místa lázeňského města, která ale neprozradila. Podobně na tom byla i velitelka jediné smíšené hlídky Petra Davídková. „Dostala jsem na starost tři záložáky. Chodíme po svém vytyčeném území, které je od centra Karlových Varů a Tuhnic až po Doubí,“ vysvětlila s tím, že na překonání větší vzdálenosti mají vůz.

I pro ni jsou víkendové manévry novinkou, ale i příjemnou změnou „Hlídka se záložáky mi práci rozhodně nestěžuje. Je standardní, ale zpestřená tím, že sloužím s někým jiným. Jinak je to stejné. Není nic, co by bylo lepšího nebo horšího. Teď budíme více pozornost, jsem tak trochu atrakce,“ řekla velitelka.

Na největší hlídku mohli civilisté narazit v Potůčkách. „Byl tam největší kontingent vojáků. Celkem jich tam bylo devět. U státní hranice nacvičovali monitorování pohybu,“ řekl Šavrňa. Největší cvičení aktivních záloh se nyní již přehouplo do své druhé části.

Podobně překvapení mohli být i návštěvníci Bečova nad Teplou. „Sloužili ve městě, kde nacvičovali ochranu hradu a zámku, kde se nachází druhá nejvýznamnější klenotnická památka,“ dodal Šavrňa.