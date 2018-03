V Karlovarském kraji budou kromě vojáků nejspíš studovat i policisté

Průmyslovka v Lokti se rozhodnutím krajských zastupitelů od letošního roku z velké části sloučila se sokolovskou integrovanou školou (ISŠTE) a zůstal v ní klíčový obor technická zařízení budov.

Hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO) ale jedná s ministerstvem vnitra o tom, že by v ní vznikla pobočka střední policejní školy v Holešově.

„Vyvolala jsem jednání, kde jsem se záměrem příchodu pobočky této střední školy seznámila pana ministra i pana náměstka,“ řekla Vildumetzová.

Nová střední škola Střední odborná škola nabízí vzdělávací program nazvaný Bezpečnostně právní činnost .

. Je to čtyřleté studium pro absolventy základních škol zakončené maturitní zkouškou .

pro absolventy základních škol zakončené . Absolventi mají možnost uplatnění ve všech složkách Policie ČR, mají možnost studia na vysokých školách nebo práce v jednotlivých institucích veřejné správy, v bezpečnostních agenturách, v útvarech městských policií. Zdroj: web školy

Zástupci ministerstva jí potvrdili, že se jim plán líbí, a to i proto, že o studium v Holešově je obrovský zájem. „Nabídli jsme jim, že by pobočka mohla vzniknout právě v této budově. I se zázemím, internátem, jídelnou,“ uvedla hejtmanka.

Podle ředitele ISŠTE Pavla Januse není letošní zájem o tamní obor nijak závratný. „Bohužel máme šest přihlášek a musíme se k tomu se zřizovatelem nějak postavit,“ naznačil.

O plánech kraje a ministerstva ví i opoziční krajský zastupitel a místostarosta Lokte Petr Zahradníček (TOP O9).

„Na jednu stranu mě velmi mrzí, že byla schválena úprava oborové struktury středního školství kraje v takové formě, která de facto postupně míří k zániku průmyslovky v Lokti, byť se slibem, že všichni stávající studenti zde dostudují. Na druhou stranu ale vítám, že jsme se s hejtmankou několikrát sešli, abychom hledali pro udržení středoškolského života v Lokti nějaké pokračování,“ řekl.

Zástupci policejní školy a ministerstva si minulý týden prostory prohlédli, čímž zatím jednání skončila. Vildumetzová očekává, že budou pokračovat, a to i ohledně podmínek, které bude ministerstvo pro vznik loketské pobočky mít.

Otevřít by se mohla nejdříve 1. září 2019. Kraj by mohl podle hejtmanky přistoupit i na 1. září 2020. To ale jedině za podmínky, že dostane písemnou garanci otevření školy. Ministerstvo by ji využilo celou a předpokládá, že by otevřelo dvě až tři třídy ročně.

Vedení kraje si od příchodu policejní školy slibuje, že by stejně jako plánovaná vojenská škola přitáhla i studenty z jiných regionů. „Ti by tady našli pracovní uplatnění, protože nejen v našem kraji je nedostatek policistů,“ uvedla hejtmanka.

Podle Petra Zahradníčka má Loket v každém případě zájem udržet ve městě středoškolské studenty. Připomněl rovněž, že kdysi se uvažovalo o vzniku konzervatoře. „Jak se zdá z jednání s paní hejtmankou, myšlenka pobočky policejní školy nabírá zatím nejkonkrétnějších obrysů,“ řekl.

Od nového školního roku se v Sokolově otevře pobočka střední vojenské školy, která sídlí v Moravské Třebové. Ke studiu elektrotechniky v prostorách ISŠTE chce přijmout až 32 žáků.