Do školních lavic v Sokolově poprvé zasednou i budoucí policisté

Do prvního ročníku nastupují do prostor sokolovské integrované školy (ISŠTE) studenti bezpečnostně právní činnosti. „Studentů bude šestadvacet a pan náměstek Kubis jede dnes do Prahy, kde se koná slavnostní zahájení z hlediska střední policejní školy. V úterý už budou studenti v pobočce v Sokolově,“ informovala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Karlovarský kraj bude třetím místem, kde bude škola působit. V Sokolově začnou studovat ti, kteří zvládli přijímací zkoušky v pražské centrále, nicméně se kvůli vysokému počtu zájemců na policejní školu nedostali.

Podle ředitele ISŠTE Pavla Januse jsou ze šestadvaceti studentů tři z Karlovarského kraje.

„Je to samozřejmě důsledek toho, že ten takzvaný pozdní výběr byl učiněn z převisu z Prahy. Zcela náhodně posbíral žáky například z Olomouce, Ostravy, Kolína, Nymburka, Tábora, Liberce a tak dále. Nejbližší žák je z Louček, dále je to Kynšperk a Dolní Žandov,“ přiblížil.

Sokolovská integrovaná střední škola už je na zahájení výuky budoucích policistů připravená a v současné době řeší administrativu, aby se během prvního zářijového týdne mohli studenti ubytovat na internátu.

„Byl jsem se tam podívat. Je to krásné, moderní, nové, takže standardy, které jsme slíbili nebo na kterých jsme se dohodli, ty jsme splnili,“ řekl Pavel Janus.

Do školy se každý den jezdí dívat rodiče přespolních studentů a ředitel je prostory provází. ISŠTE má kvůli tomu smlouvu s pražskou centrálou, která se netýká jen samotných prostor, ale také zaměstnanců a učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. To byla od začátku i ředitelova podmínka - tedy aby odborné věci řešili specialisté v oboru.

„V prvním ročníku se jedná v 96 procentech o všeobecně vzdělávací předměty, až poté přicházejí ty odborné. Je to obor bezpečnostně právní činnost, tedy nic, co bychom nyní nezvládli - čeština, matematika, tělocvik a podobně, to vše máme zajištěné,“ popsal Pavel Janus.

Škola už připravila i učebny a zájemci o policejní povolání se budou moci pohybovat po celém areálu ISŠTE. Zároveň ale dostanou i vlastní kmenové prostory. V kanceláři bude sedět pověřený zástupce z Prahy, který bude na vše dohlížet.

Vedení kraje si od pobočky slibuje to, že by její absolventi mohli zůstat v západních Čechách. Tak by se mohlo předejít nedostatku policistů. Těch je totiž v Karlovarském kraji výrazný podstav.

Podle Petra Macháčka, ředitele krajského ředitelství pro Karlovarský kraj, jich aktuálně chybí 112. „To se však nikterak negativně neodráží v zajištění bezpečnosti,“ zdůraznil.

Policisté vyplácejí novým členům sboru náborový příspěvek ve výši 110 tisíc korun. V letošním roce krajské vedení policie vyplatilo sedmi novým členům sboru více než tři čtvrtě milionu korun.