Kraj slíbil, že napojí polygon BMW na krajské silnice. Má dvě varianty

„Vybrali jsem dvě varianty ze tří. Ty budeme dále rozpracovávat a komunikovat o nich s BMW i poskytovateli případných dotací, abychom zajistili co nejvhodnější napojení areálu na krajské silnice,“ uvedl hejtmančin náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Krajské vedení předpokládá, že by na svůj závazek mohlo získat dotaci z vládního programu Restart.

„První varianta je levnější s odhadovanou cenou okolo 40 milionů korun. Jde pouze o kruhový objezd s krátkým napojením k příjezdové komunikaci a parkovišti zamýšleného areálu. Druhá počítá s vybudováním delšího kusu silnice, kde je odhadovaná cena 180 milionů korun,“ popsal Martin Hurajčík.

Výhodou dražší varianty by podle něj bylo, že by pomohla obsloužit i další části výsypky, pokud by měl nějaký další investor zájem o toto místo k podnikání.

Kraj se pro jedinou variantu rozhodne ve chvíli, kdy bude mít všechny informace od BMW a také o dotačních možnostech.

Podporou pro BMW už se znovu zabývá i vláda v demisi. Počátkem jara sice diskuze o záměru přerušila, ale po výjezdním zasedání spojeném i s návštěvou výsypky se k ní zase vrátila.

„V co nejkratším horizontu by mělo dojít k podpisu deklarace o spolupráci mezi vládou a BMW. Materiál vláda stáhla proto, že chtěla najednou schválit jak deklaraci, tak pobídku. Po návštěvě Karlovarského kraje se tyto dvě věci rozdělily,“ vysvětlila hejtmanka Jana Vildumetzová.

Schvalování pobídky by podle ní mělo přijít na řadu v horizontu dvou měsíců (o pobídkách jsme psali v článku BMW má šanci dostat od státu investiční pobídky za téměř půl miliardy).

Vláda by mezitím měla dostat ještě podkladové materiály od BMW. Pobídka může mít různé formy, například úlevu na daních. Premiér Andrej Babiš při návštěvě výsypky podmínil podporu projektu tím, že bude společnost zaměstnávat zdejší lidi (podrobě v článku Stát podpoří polygon firmy BMW u Sokolova, chce ale práci pro Čechy). Ocenil přitom, že se jedná o takzvaný hi-tech projekt, nikoli montovnu.

Pozemek pod budoucím vývojovým centrem patří Sokolovské uhelné. Předseda dozorčí rady František Štěpánek premiéra ujistil, že je firma připravená parcelu automobilce prodat. Vývojové středisko by na výsypce mělo vzniknout do čtyř let.

Ve hře je i pomoc Sokolova. „Na jednání jsme připraveni, ale zatím je to v plenkách,“ uvedl starosta Jan Picka.

Velký kus práce ale už podle něj mají za sebou úředníci, kteří pomáhají vesnicím kolem budoucího polygonu a členové radnice se se zástupci BMW pravidelně setkávají. „Jsme ochotni se bavit o zázemí pro společnost,“ uvedl příklad Picka.

Město nabídlo automobilce nemovitost na Starém náměstí, kde by si mohla zřídit svou přijímací kancelář, případně lepší bydlení pro manažerku projektu. Radnice může jednat též o bytových záležitostech a její vedení předpokládá, že dojde i na debatu ohledně posílení městské hromadné dopravy.

BMW chce na výsypce vyvíjet a testovat částečně i plně autonomní vozy. Předpokládané náklady 250 milionů eur dělají z projektu největší jednorázovou investici do výzkumu a vývoje. Rozsahem využitých ploch je pak největší investicí v České republice vůbec.