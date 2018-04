BMW má šanci dostat od státu investiční pobídky za téměř půl miliardy

Mluvčí vlády Barbora Peterová řekla, že o žádosti o pobídku se bude ještě jednat. BMW plánuje do testovacího polygonu pro autonomní řízení investovat 250 milionů eur, tedy asi 6,35 miliardy korun, a vytvořit několik set pracovních míst.

Vývojové a testovací centrum bude zahrnovat více než sto kilometrů zkušebních tratí včetně různých technických zařízení na celkové ploše přibližně 525 hektarů.

Společnost může obdržet pobídky ve formě hmotné podpory pro strategickou investiční akci do výše až deset procent způsobilých nákladů, slevy na dani z příjmů, hmotné podpory vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců. Nutnou podmínkou pro získání těchto pobídek je získání statutu strategické investiční akce.

Za tímto účelem bude vypracován navazující materiál na jednání vlády, jakmile budou ze strany společnosti připraveny potřebné podklady v souladu se zákonem. V navazujícím materiálu budou také vyhodnoceny přínosy a náklady investiční akce.

Vláda by měla s BMW podepsat prohlášení o strategické spolupráci. Součástí prohlášení je záměr získat stavební povolení ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 a zajistit zahájení provozu nejpozději ve čtvrtém čtvrtletí 2022. Vláda má zároveň uznat, že BMW potřebuje dokončit výkup pozemků od současných vlastníků do 31. prosince příštího roku, aby mohly být zahájeny práce.

Lokalita pro projekt se využívala jako výsypka při těžbě hnědého uhlí a po ukončení těžby Sokolovská uhelná začala s rekultivací. Karlovarský kraj už slíbil, že vybuduje napojení silnic a zázemí pro vývojové centrum. Podle odhadů to bude stát 40 milionů.

Místo pro polygon si prohlédli ministři

O daňové pobídce pro investora hovořil premiér Andrej Babiš (ANO) při výjezdním zasedání vlády v demisi, které se uskutečnilo 16. dubna v Karlovarském kraji. Ministři si tehdy na vlastní oči prohlédli výsypku u Sokolova, kde chce společnost BMW během čtyř let vybudovat své vývojové středisko.

Podle Babiše je to hi-tech projekt, nikoli montovna, a proto by jej měl stát podpořit. „Já osobně preferuji daňovou pobídku (slevu na dani z příjmů, pozn. red.) než cash dopředu, ale to je samozřejmě otázka vyjednávání CzechInvestu,“ řekl Babiš. Zároveň upozornil, že by rád viděl všechno na papíře a chtěl by, aby BMW u Sokolova zaměstnávala české pracovníky. (podrobně v článku Stát podpoří polygon firmy BMW u Sokolova, chce ale práci pro Čechy).

Vývojové středisko automobilky je plánované na Velká podkrušnohorské výsypce mezi obcemi Dolní Nivy, Vintířov a Lomnice. BMW zde chce vyvíjet a testovat částečně i plně autonomní vozy. Předpokládané náklady 250 milionů eur dělají z projektu největší jednorázovou investicí do výzkumu a vývoje. Rozsahem využitých ploch je pak největší investicí v České republice vůbec (více jsme psali v článku Polygon BMW na Sokolovsku vláda zatím odložila, ministři chtějí místo vidět).