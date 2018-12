Záchranáře na Chebsku uvěznila ledovka, holčička se narodila v sanitce

Vše začalo v půl osmé ráno, kdy Karlovarský kraj pokryla ledovka. Záchranáři měli stejně jako hasiči a policisté spoustu práce s dopravními nehodami i zraněnými chodci.

„Takové dny jsou i pro záchranku velice náročné. Operační středisko přijímalo na tísňové lince 155 jeden hovor za druhým, a pokud se nejednalo o dopravní nehodu, hlásili lidé pády chodců mnohdy i s komplikovaným zraněním,“ popsala páteční ráno mluvčí krajské záchranné služby Petra Bakurová.

Výjezdy se podle ní oproti jiným dnům zdvojnásobily. Všichni měli napilno a navíc se záchranáři museli potýkat se stejným problémem jako většina řidičů, i jim to na ledě klouzalo, museli jet pomaleji, zůstávali uvězněni v kolonách nebo na neprůjezdné silnici.

„A tehdy se mezi ostatními tísňovými výzvami ozvalo další zvonění. Operátorka Naďa přijala hovor a na druhém konci se ozval mužský hlas: ‚Dobrý den, žena mi asi začala rodit, má kontrakce‘,“ pokračovala ve vyprávění Bakurová.

Porod není pro záchranáře nikdy jednoduchý. Ve většině případů ale stihnou rodičku dovézt do nemocnice a dítě přijde na svět až tam.

„Kontrakce byly po pěti minutách a plodová voda neodtekla. Řidič-záchranář Rosťa a záchranářka Jana na místo dorazili po pěti minutách od volání. Zdálo se, že maminku opět do nemocnice stihneme dovézt, byla to necelá půlhodinka. Počasí tento plán ale překazilo. V půlce cesty do chebské nemocnice zůstala sanita zablokovaná na nesjízdné silnici. Miminko však trvalo na tom, že už chce na svět, a tak se porod rozjel,“ popsala mluvčí.

A tak dvacetiletá maminka začala rodit na křižovatce u odbočky na Milíkov nedaleko Dolního Žandova. Na oba záchranáře ale čekala ještě jedna, tentokrát už poslední komplikace.

Operátorka záchranky sháněla sypač, aby sanitce ošetřil silnici

„Když už je porod v běhu, přivolávají si vždy na místo lékaře, což udělali i tentokrát. Lékařka s řidičem jim vyjeli pomoci, ale i oni zůstali zablokováni, tentokrát na sjezdu z dálnice. Maminka začala rodit a záchranářům tak nezbylo nic jiného, než miminko porodit v sanitním voze,“ uvedla Bakurová a doplnila, že zdravotníci jsou pro tyto případy vyškoleni.

Porod nebyl nijak problémový a na svět přišla zdravá holčička. Poté bylo nutné maminku i miminko co nejrychleji dopravit do nemocnice.

Přestože bylo o obě postaráno a holčička byla zabalená do termofolie, nikdo nechtěl nic riskovat. Zatímco posádka vozu pečovala o maminku a dítě, operátorka linky 155 sháněla sypač, který přijede ošetřit nesjízdnou silnici.

„Čekání se i přes rychlou odezvu silničářů protáhlo, ale holčičku i maminku jsme zdravé a v pořádku předali personálu chebské nemocnice,“ uzavřela mluvčí záchranářů.