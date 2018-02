Nastávající maminky méně důvěřují porodníkům a mívají zvláštní přání

V podstatě je to seznam přání rodičky okořeněný paragrafy. „Když si je odmyslíte, jsou to naprosto běžné požadavky, o kterých lze s pacientkami diskutovat. Ale jen do určité míry. Konečné slovo totiž nemá pacientka, ale porodník. A to si mnoho lidi neuvědomuje. Každopádně je takový přístup ze strany pacientů projevem nedůvěry v porodníky,“ konstatoval Tomáš Semerádt, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Karlových Varech.

„Vzpomínám si na případ před několika lety, kdy žena požadovala předčasné ukončení těhotenství císařským řezem. Lékaři jí vysvětlovali, že pro to nejsou žádné důvody. A maminka si na ně později stěžovala,“ dokumentoval tento nepříznivý trend mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

V loňském roce se ve čtyřech porodnicích Karlovarského kraje narodilo celkem 2371 dětí. Nejvíce, 981, pak v Karlových Varech. Většina miminek přišla na svět přirozenou cestou. Dalších 483 dětí se narodilo v druhé porodnici Karlovarské krajské nemocnice v Chebu.

„Zaznamenali jsme vzácnou shodu v počtu děvčat a chlapců. Těch bylo jen o tři více než holčiček,“ uvedla Andrea Bučková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Chebu.

Porodnost v číslech V Karlovarském kraji se loni narodilo 2731 dětí . Nejčastěji mířily do porodnic maminky s prvním či druhým dítětem .

V chebské nemocnici ovšem zaznamenali případ matky, která rodila už posedmé.

. Nejčastěji mířily do porodnic maminky . V chebské nemocnici ovšem zaznamenali případ matky, která rodila už posedmé. Karlovarská nemocnice je v rámci republiky průkopníkem farmakologického ukončení těhotenství, tedy takzvaných potratových pilulek . Loni tímto způsobem ukončili těhotenství v 216 případech. Za tuto možnost pacientky zaplatí 3900 korun.

. Loni tímto způsobem ukončili těhotenství v 216 případech. Za tuto možnost pacientky zaplatí 3900 korun. Zaměstnanci porodnic plní nastávajícím maminkám nejrůznější přání. V Chebu je například stále oblíbenější porod do vody, který lékaři provádějí přibližně dvakrát měsíčně. Velký zájem je i o aromaterapii či hydroterapii, kdy žena před samotným porodem čeká ve vaně či v bazénku. Dítě však přivádí na svět „na suchu“.

Ve dvou soukromých nemocnicích, v Ostrově a Sokolově, přišlo na svět celkem 907 dětí. „V Sokolově 494 a 413 v Ostrově,“ upřesnila Markéta Singerová, mluvčí společnosti Nemos.

V jednom se statistiky všech zdravotnických zařízení shodují. V kraji rodí hlavně ženy ve věku kolem devětadvaceti let. Výjimkou ale nejsou ani maminky starší čtyřiceti let, opačný extrém pak tvoří šestnáctileté rodičky.

V Karlových Varech provedli loni lékaři 249 císařských řezů. „Není to úplně zavedené, ale když si matka přeje, císařský řez provedeme i na její přání,“ komentoval tuto statistickou položku Tomáš Semerádt. V Ostrově bylo podle Markéty Singerové takových zákroků 43.

Dvojnásobnou radost mělo v loňském roce devatenáct rodičů. Právě tolik dvojčátek totiž spatřilo loni světlo světa v Karlovarském kraji.

Co se chlapeckých jmen týká, mezi nejoblíbenější patří Jakub a Jan. U holčiček jsou to Karolína, Natálie či Tereza. Vkus rodičů v pojmenování potomků je ovšem různý. „V Ostrově jsme například měli Slaviboje, Jeronýma, Noe, Ashly či Leelu,“ potvrdila Markéta Singerová. „Ale konečné jméno rodiče uvádějí až do rodného listu na matrice,“ doplnila mluvčí společnosti Nemos.