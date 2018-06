Díky potravinové bance už se dostali z dluhové pasti první lidé v Chodově

„Máme pár lidí, kteří odebírali potraviny asi půl roku a za tu dobu se postavili na vlastní nohy. Jedna paní se dostala do dluhu kvůli elektrice a díky tomu, že chodila k nám pro potraviny, mohla šetřit a dluh splatit. Potom přišla, že má zaplaceno a díky naší pomoci to šlo rychleji,“ řekla pracovnice potravinové banky Blanka Horáčová.

Protože se jedná o pomoc v nouzi, lidé z Khamora si ověřují zda příchozí opravdu potřebují jejich služby a nezneužívají systém.

„Lidé, co k nám chodí, dokládají příjmy a výdaje. Na základě toho se určí, zda se do naší pomoci vejdou a mohou čerpat. Někdo uspěje a jiný zase ne,“ řekl ředitel Khamora Emil Voráč.

Každý klient musí vyplnit speciální formulář, na základě kterého jsou mu následně vydávány jednotlivé položky.

„Je to hodně individuální. Záleží na tom, co je zrovna na skladě. Lidé dostávají dvě velké tašky s potravinami v hodnotě kolem tří tisíc,“ popsala Horáčová.

Ta je jednou ze čtyř původních pracovníků banky a zažila počátky, kdy se i organizátoři učili, jak co nejefektivněji pomoci.

„Ze začátku jsme dávali potraviny na jméno a chtěli znát jen počet členů v rodině. Jenže se stávalo, že nám lidé pokaždé nahlašovali jiné jméno i bydliště. Byla tam spousta nesrovnalostí, tak jsme vymysleli registrační karty,“ vysvětlila Horáčová.

Pro potraviny jezdí do skladů v Praze. Chodovská potravinová banka vydává jídlo jednou týdně - vždy v pondělí od 14 hodin. „Každá rodina má nárok zboží čerpat jednou měsíčně. Výjimkou jsou bezdomovci. Těm dáváme jídlo jednou týdně v menším rozsahu,“ zdůraznil Voráč.

Za měsíc rozdají tři čtvrtě tuny potravin. Khamoro se svou potravinovou bankou snaží své klienty motivovat.

„Máme to nastavené u mladých lidí tak, že hlídáme, kdy se u nás zaregistrovali. Říkáme jim, že jsou mladí a že by měli začít pracovat a postavit se na vlastní nohy. Dáváme jim tři měsíce, za tu dobu by nám měli prokázat, že na sobě nějak pracují a že se snaží osamostatnit,“ objasnil Voráč.