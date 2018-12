Nové vedení Varů stoplo několik zakázek, chce o nich rozhodnout znovu

Je to nejvíce palčivý projekt ze všech pozastavených zakázek. Tak vidí noví karlovarští radní plánované opravy patnácti městských budov takzvanou EPC formou, kterou mají zaplatit úspory na energiích. Jde o jednu ze stopnutých zakázek bývalého vedení Karlových Varů, kterou chce to současné zrušit.

„V případě EPC jde o 290 milionů, město na to může získat dotaci ve výši 26 milionů, ušetří pět milionů ročně. Z našeho pohledu je to neekonomická věc,“ uvedla náměstkyně pro majetek Hana Zemanová. Podle ní to ale neznamená, že by radní o energetické úspory nestáli. „Naopak. Budeme hledat řešení, jak jich dosáhnout, ale v podstatě nám vadily finanční podmínky,“ řekla.

Bývalý primátor Petr Kulhánek ale uvedl, že netuší, kde se vzala informace, že EPC projekty bude z většiny financovat město a jen malá část bude z jiných zdrojů. „To by samozřejmě popíralo podstatu EPC projektu,“ upozornil.

Objem prací podle něj činí zhruba 290 milionů, ale větší část má krýt investice společnosti, která vyhrála výběrové řízení, ta si investici umořuje z budoucích úspor. Menší část pak kryje státní dotace. „Je tam samozřejmě také spoluúčast města – ne zcela všechny práce lze zahrnout do skupiny, která povede k energetickým úsporám,“ doplnil.

Konkrétní části investice podle něj měla určovat smlouva, kterou měl navrhnout administrátor zakázky po vyhlášení vítěze výběrového řízení. Tu mělo schvalovat město.

K rozhodnutí dospělo nové vedení radnice také v případě zakázek Lázeňských lesů. Společnost řeší potíže kvůli extrémnímu suchu a výhledové napadení smrků kůrovcem. Organizace proto požádala město o navýšení příspěvku s tím, že kvůli převisu nabídky kalamitního a kůrovcového dříví na českém i německém trhu došlo k drastickému propadu cen. Bývalí radní nechali rozhodnutí na svých nástupcích.

„Řešil jsem problematiku s panem ředitelem Lázeňských lesů a našli jsme malinko jinou cestu,“ uvedl náměstek pro investice Petr Bursík. Těžbu dřeva mají podle dohody provádět Lázeňské lesy vlastními silami, až se potvrdí kůrovcová kalamita. Existuje podle něj předpoklad, že už bude poměrně značná část českých lesů vytěžená a cena dřeva opět poroste.

„Věřím tomu, že by cena dřeva měla jít opět nahoru. Standard byl kolem 1500 korun za kubík, teď cena klesla na 900 korun za kubík. Předpoklad je, že by se to v čase vrátilo zpátky na původní hodnotu,“ popsal Petr Bursík. Lázeňské lesy podle něj přijdou krátkodobě o zisky, s čímž jim město pomůže finanční injekcí. Ta by mohla činit asi dva miliony korun.

Původní rozhodnutí chtějí radní změnit také v případě budoucího nájmu zatím neexistujícího občerstvení Café Rolava. Zastupitelům doporučí, aby materiál zrušili. „Ve chvíli, kdy nevíme, jaký bude osud stavby, není diskuze o nájemci předmětná,“ řekla Hana Zemanová.

Namísto Café Rolava je nyní pouze staveniště, neboť společnost se zatím nedohodla s magistrátem na podmínkách. Podle Petra Bursíka ale město chce, aby občerstvení dokončila.

Vedení radnice pustilo i zakázku související s dostavbou domova pro seniory ve Staré Roli, podrobně však prověří projektovou dokumentaci. V případě některých akcí je už ale na zrušení příliš pozdě. Náměstkovi Tomáši Trtkovi se například příliš nezamlouvá takzvaná pasportizace městského majetku, tedy jeho zmapování za zhruba 17 milionů korun. „Vadí nám obecně ten princip. Budeme muset udělat řadu dalších kroků, aby výnosnost programu vůbec byla,“ řekl.