Do práce s dítětem? Přibývá zaměstnavatelů, kteří zajistí hlídání

Mezi průkopníky patří nejdecká společnost Witte Automotive. „Hlídací centrum máme od roku 2014. Ale není tu podmínka, že by zaměstnanec musel pracovat přímo v Nejdku. Jedná se o službu, která je všeobecně pro všechny naše zaměstnance. Pokud jsou schopni dítko dopravit do Nejdku, tak i Ostrovští mají možnost této služby využít,“ uvedla mluvčí společnosti Witte Automotive Michaela Matuchová.

Rodiče pracující ve Witte mohou své ratolesti brát do práce celoročně. Centrum má kapacitu dvanáct dětí a v současnosti je plně obsazeno. Hlídání je určeno pro děti od jednoho do čtyř let.

„Zájem zaměstnanců je, ale jelikož se jedná o placenou službu a není tu tak velký kolektiv, tak rodiče řeší to, že by raději dali děti do školky. Naší služby využívají spíš v případě, kdy se dítě do školky nedostane,“ popsala Matuchová s tím, že rodiče dávají přednost i pestřejšímu programu v klasických školkách.

O hlídání mají v nemocnici zájem hlavně denní sestry

Zajetou praxi s hlídáním dětí mají i v ostrovské a sokolovské nemocnici, kde nabízejí lékařům a sestrám péči o jejich ratolesti druhým rokem, a to vždy v době velkých prázdnin. „Zájem je hlavně u denních sester,“ uvedla mluvčí nemocnic Markéta Singerová.

Věkový limit je tady od tří do třinácti let. „Není to klasická školka, ale hlídání. Chtěli jsme tím vypomoci maminkám, které finančně nemohou utáhnout různé tábory. Toto je pro ně dostupné, protože si hradí pouze stravu,“ vysvětlila Singerová. V obou nemocnicích se sešlo na tři desítky dětí.

Nově plánuje výstavbu a zřízení hlídací skupiny například Karlovarská krajská nemocnice. „V současné době nás zásadně limituje prostor v nemocnici, kdy nemáme vhodné místo. Ale je vypracovaný projekt na jeho stavbu v areálu nemocnice, který navazuje na likvidaci bývalého dětského a ORL oddělení. Ta by měla odstartovat ještě v závěru letošního roku. Na ni by mohla navázat právě stavba nové budovy pro školku. Vše je ale závislé na ekonomické situaci nemocnice a zda získáme nějakou dotaci,“ vysvětlil mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Podobně je na tom i chebská pobočka továrny na výrobu hraček Play mobil. Ta sice zatím hlídání dětí nenabízí, ale do budoucna by tuto službu svým zaměstnancům ráda poskytla. „Přípravné práce už běží. Máme dokonce stanovené limity podle prostoru, takže dětí by bylo maximálně šest ve věku od nuly do šesti let. Bude to hlídání místo jesliček,“ uvedla za Play mobil Soňa Škrancová.