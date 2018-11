Lékařů je dost, ale hlavně těm mladým se nechce z města na venkov

Údaje posbírali zástupci Společnosti všeobecného lékařství (SLP) a Mladí praktici v letošním roce.

„Až 77 procent lékařů by přiměla jít pracovat na venkov kvalifikovaná práce pro jejich partnery,“ říká předsedkyně Mladých praktiků Markéta Pfeiferová, jedna z iniciátorek šetření. Do něj se lékaři pustili při zjištění, že nikdo neví, kolik je volných praxí.

„V současné době není nikdo v České republice schopný říct, kde chybí praktičtí lékaři a kde jsou prázdné praxe,“ potvrdil David Halata, předseda Pracovní skupiny venkovského lékařství SLP. „Většina respondentů uvedla, že je příliš nemotivují jednorázové finanční příspěvky, ale uvítala by spíše pravidelný příspěvek za neatraktivitu lokality, například formou vyšší kapitace,“ dodává další zjištění Halata.

Svá data už skupina prezentovala i ministru zdravotnictví. Zároveň lékaři navrhli zřídit na ministerstvu centrum pro neobsaditelné praxe, které by údaje od zdravotních pojišťoven, samospráv i odborných společností zaštítilo.

„Starostové by pak získali možnost obrátit se na toto centrum při hledání nového lékaře. Pojišťovny i ministerstvo by mohly říct, jak by lékaře motivovaly. Odborné společnosti by se pak pokusily lékaře vyhledat,“ popsal Halata, jak by centrum mohlo fungovat.

Podle něj není velký problém sestavit seznam lékařů, kteří hledají praxi, ale těch, kteří chtějí skončit. V Karlovarském kraji mají v dohledné době přestat fungovat dva praktičtí lékaři pro děti a dorost. Jeden na Chebsku, druhý na Sokolovsku. Navíc průměrný věk lékařů je 58 let.

„Výhled do budoucnosti není moc optimistický. V kraji máme řadu lékařů, jejichž věk přesahuje 65 let a jsou ještě pracovně aktivní. Bohužel bez centrálních opatřeních na úrovni legislativních změn, která namotivují lékaře k práci v oboru všeobecné praktické lékařství, se stane, že primární péče z malých obcí vymizí a občané budou muset dojíždět do vzdálenějších okresních měst,“ uvádí Jan Bureš, krajský radní pro zdravotnictví. Podle něj musí přijít taková opatření, která zajistí, aby byli lékaři rovnoměrně rozmístěni po celé republice.

Ročně v Česku přibývá 150 až 200 nových praktických lékařů. To zhruba postačuje pro generační výměnu. Ne všichni ale chtějí působit ve venkovských praxích. „Praktických lékařů je v republice relativní dostatek. Problém je v tom, že ti mladí preferují velká města,“ shrnul Halata.

Jedním z praktiků, který se rozhodl opustit Prahu a odejít do Plas na rozhraní Karlovarského a Plzeňského kraje, je i Markéta Pfeiferová. „Po deseti letech jsem se vrátila do Plas, kde jsem vyrůstala. Teď jsem na mateřské, v příštím roce bych chtěla praxi otevřít,“ poznamenala.

Odchod z Prahy jí ale umožnilo až vyřešení zaměstnání pro jejího manžela, který působí v ekonomické sféře. „To byla alfa a omega našeho přesunu. Pokud by nedostal práci, zůstali bychom v Praze,“ řekla.