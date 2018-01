Prameny mají už jen jednoho věřitele, zbavily se státního závazku

„To znamená, že nyní už máme pouze jednoho věřitele a jednoho exekutora. Je to tak mnohem jednodušší, přehlednější a zejména levnější,“ řekla starostka Michala Málková. Podotkla, že dříve si každý z exekutorů nárokoval svou odměnu samostatně.

„Také bychom se společně s firmou Real Aspekt, která je nyní naším jediným věřitelem, chtěli dobrat k tomu, aby obec měla odblokovaný účet a pozemky a mohla s nimi volně nakládat, případně žádat o dotace. K tomu jsme měli velmi blízko už minulý rok. Bohužel přišly mimořádné volby,“ dodala Málková.

Při oddlužování spoléhá i na ministerstvo financí, které by mohlo obci poskytnout výhodnou dlouhodobou půjčku. Právě odblokování účtu a soustředění pohledávek do rukou jednoho věřitele byla podle Málkové jedna z podmínek, kterými v minulosti ministerstvo svou pomoc podmínilo.

Voliči v Pramenech dali o uplynulém víkendu v mimořádných volbách jasně najevo, že nechtějí změnit kurz, který nastavilo bývalé vedení obce v čele se starostkou Málkovou z uskupení Společné Prameny. Voliči poslali do zastupitelstva hned čtyři zástupce tohoto uskupení. Pátým zastupitelem se stal Aleš Dittert z opozičního sdružení Svobodné Prameny (o volbách v Pramenech zde).

„My nyní musíme počkat, až krajský soud výsledky voleb potvrdí. Očekávám, že ustavující zastupitelstvo se uskuteční někdy v polovině února,“ uvedla dosavadní starostka Málková, kterou vysoká volební účast, bezmála devadesátiprocentní, mile překvapila.

Podle jejích slov je nyní třeba, aby v Pramenech ustaly hádky. Lidé by se měli semknout a snažit se situaci čelit společně. Jako jednu z priorit, kterou musí Prameny začít urgentně řešit, vidí novou kanalizaci a čističku odpadních vod. A to co nejdříve. Jakmile zaprší, tečou splašky lidem do sklepů a rozlévají se po silnici.

„Právě v těchto dnech jednáme s firmou, která se kvůli rekonstrukci kanalizace ozvala. Vše je ale teprve v začátcích, zatím žádné podrobnosti nemám,“ uvedla.

Staronové zastupitelstvo povede obec do podzimu, kdy budou lidé volit v řádných komunálních volbách. Tentokrát však už nebudou volit pět, ale rovnou sedm zastupitelů. Případné odstoupení jednoho až dvou členů zastupitelstva, kdy počet zbývajících neklesne pod zákonem stanovených pět, tedy chod obce neohrozí.