Přibývá dětí, které se po příchodu na svět vejdou do dlaně

Lékaři předpokládají, že počet takových dětí bude v dalších letech narůstat. Krajské perinatologické centrum v Karlovarské krajské nemocnici se ročně postará o dvě stě miminek. Víc než polovina z nich se narodí předčasně.

„Pečujeme zde o téměř všechny předčasně narozené děti s tím, že to s sebou nese určitá specifika. Pojišťovny hradí pouze to, co se týká zdravotní péče. Ale u těchto malých dětí je další spousta věcí, které pomáhají k jejich uvedení do života, ty ale z pojišťovny krýt nelze. Tím pádem nemocnice z iniciativy vlastních pracovníků ve spolupráci s neziskovými organizacemi řeší i tyto věci,“ uvedl mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.

Měli jsme štěstí, říká maminka

Jedním z předčasně narozených miminek je i malá Eliška. Ta přišla na svět ve 32. týdnu těhotenství. Vážila 1172 gramů a měřila 37 centimetrů. Vešla se tak akorát do dlaně.

„Měli jsme štěstí, protože Elišku jsme potřebovali takzvaně jen ‚dopéct‘. Na novorozeneckém JIPu byla 42 dní,“ řekla maminka Lenka Tomanová. Najednou se tak dostala do situace, kdy se jí sice narodilo miminko, to si ale nemohla po pár dnech odnést. Místo toho šla domů sama a pravidelně za holčičkou docházela.

Na klasické mateřství musela počkat. „Málokdo předpokládá, že se jeho miminko narodí předčasně. Ani my to nečekali. Byl to obrovský šok. Navíc když odcházíte z nemocnice, tak nevíte, co bude druhý den. A to i přesto, že my nebyli ten případ, že by to s námi bylo jako na houpačce,“ řekla Tomanová.

Na začátku nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo dojít k nějakým komplikacím. „Měla jsem bezproblémové těhotenství do 30. týdne. Ale pak se mi zvýšil tlak. Měla jsem preeklapsii, což je v podstatě jediná těhotenská nemoc, kterou léčí jenom porod. U této nemoci jsem byla na obtíž i já, protože jsem měla tlak přes 200, což bylo riskantní pro nás obě,“ popsala Tomanová.

Podle ní je preeklapsie strašák, o kterém nevíte. Nic vám není, a nic vás ani nebolí. Najednou ze dne na den máte vysoký tlak a všechno je špatně.

Naštěstí lékaři na to přišli brzy a Lenka už týden dopředu věděla, že půjde na císařský řez. Ten byl v tu chvíli nejvhodnějším řešením pro obě. Eliška totiž přestala růst. Díky tomu, že se jednalo o plánovaný předčasný porod, si Lenka domluvila, že se vše uskuteční v karlovarské porodnici.

„Nechtěli jsme do Prahy. Tady je péče rodinnější. Zároveň jsme věděli, že péče, kterou budeme mít tady, je úplně jiná,“ dodala. Elišce je teď pět měsíců a pomalu dohání zbývající váhu. Podle maminky je Eliška neposedná bojovnice.

Předčasně narozené děti v Karlových Varech a okolí podpoří 30. září od 14 hodin Běh pro miminka do dlaně v areálu Rolava. Ten zorganizovaly sestry z Karlovarské krajské nemocnice.