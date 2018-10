Autobusy i sanitky dostanou na křižovatkách ve Varech přednostně zelenou

Dopravní špička na Chebském mostě. Uprostřed kolony vozů čekajících na zelenou stojí autobus MHD. Zpoždění se prodlužuje, ztráty způsobené čekáním se zvyšují. Od příštího roku by se podobná situace právě díky preferenci vozů MHD nemusela opakovat.

„V Karlových Varech nejsou vyhrazené rychlé pruhy pro autobusy, jak je to ve velkých městech. Tento systém zlepší plynulost průjezdu autobusů městem,“ konstatoval Lukáš Siřínek, ředitel Dopravního podniku Karlovy Vary.

V současné době karlovarský přepravce vyhodnocuje výběrové řízení na technologii. Ta se skládá ze zařízení v semaforech a v autobusech.

„Obě spolu komunikují a prostřednictvím inteligentního dispečinku dokáže systém určit priority průjezdu světelnou křižovatkou,“ vysvětlil ředitel dopravního podniku.

Podle něj není problém tímto zařízením vybavit i vozy Integrovaného záchranného systému (IZS). „Počítáme s tím, že systém dáme k dispozici jeho složkám,“ řekl Lukáš Siřínek.

„Průjezd městem v době dopravní špičky je problém. Pokud by byla taková možnost, určitě bychom ji využili,“ reagoval Radek Hes, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Jeho názor sdílí i velitel karlovarské městské policie Marcel Vlasák. „V okamžiku, kdy řidič sanity nebo našeho vozu vjíždí do světelné křižovatky na červenou na majáky, musí brát maximální zřetel na ostatní účastníky silničního provozu. Pokud by existoval systém usnadňující průjezd křižovatkou, bylo by to pro bezpečnost jedině dobře, protože by se minimalizovala rizika,“ konstatoval Vlasák.

K projektu, který chystá dopravní podnik, ale zatím nemá dost informací. „Vím, jakým způsobem fungují inteligentní křižovatky. Ale jak by fungovala preference jednotlivých vozidel, si zatím nedokážu představit,“ doplnil Vlasák.

Než se ovšem IZS dočká této možnosti, musí systém nejdříve vyzkoušet autobusáci. Ti mají podle Lukáše Siřínka na systém inteligentních křižovatek pozitivní reference například z Plzně.

Karlovarskému dopravnímu podniku by novinka přinesla nemalé úspory. „Máme propočítané, kolik peněz nás stojí prostoje na křižovatkách. Jsou to nižší řády statisíců ročně,“ konstatoval Siřínek.

Další úspory podle něj přinese fakt, že díky inteligentnímu systému řízení křižovatek s preferencí vozů bude možné redukovat počet nasazených autobusů a tím pádem i řidičů. Zlepšení služeb by se ale díky moderním technologiím dočkali i cestující.

„Podle zkušeností z měst, kde už tento systém funguje, nejsou na jednotlivých spojích zpoždění. A navíc by se díky němu mohla zvýšit i frekvence autobusů,“ doplnil Lukáš Siřínek.

Na inteligentní dopravě už karlovarský dopravní podnik pracuje. V současné době testuje inteligentní zastávky. Cestující už nebudou muset luštit klasický jízdní řád a zjišťovat, kdy a na jaké lince jim pojede další spoj. Dnes jim to prozradí tři desítky moderních infopanelů. Ty postupně instaluje dopravce po celém městě.

Vybrané autobusové stanice jsou teď propojeny pomocí GPS s jednotlivými vozy MHD a novým řídicím systémem. Ten umožní operativní přenos aktuálních informací do vozidel na trase, ale i do inteligentních zastávek a odjezdových tabulí.