Za nalezení přístroje ukradeného vědcům dostane pes lepší jídelníček

Obrovskou radost neskrýval Horst Kämpf z německého výzkumného pracoviště Deutsches GeoForschungsZentrum, který si přijel do Chebu vyzvednout přístroj na měření oxidu uhličitého v zemi. Výzkumníkům se ztratil v polovině září ze zaparkovaného vozu u hotelu Špejchar v obci Kopanina na Chebsku.

Předání se zúčastnil také nálezce Petr Zedník z Jenišova u Karlových Varů, jehož pes Hank přístroj v lesním porostu asi tři metry od stezky našel (o nálezu jsme psali zde).

„Hank je tříletý rotvajler. Miluje dlouhé procházky. Často o víkendu dojdeme až do Lokte. A právě při jednom takovém výšlapu Hank najednou odběhl stranou. Když jsem šel za ním, uviděl jsem mezi náletem pohozený oranžový kufr. Na první pohled bylo jasné, že je to něco mimořádného, kufr vodotěsný, vybavený ventilem na vyrovnávání tlaku,“ popisuje Petr Zedník okolnosti nálezu.

Zdůrazňuje, že blíž než na dva metry nešel a už vůbec ho nenapadlo, aby kufr otevřel. „Vedle kufru se válely nějaké kabely. Trochu jsem se bál toho, co by mohlo být uvnitř. Nechtěl jsem riskovat,“ přiznal.

Myslel jsem, že je to polní kuchyně, říká nálezce

Nález si pouze vyfotil na mobilní telefon. Večer, když si na příhodu opět vzpomněl, poslal fotografii svému kamarádovi, který je policistou v Karlových Varech. Ten nemeškal a spolu s Petrem Zedníkem se na místo nálezu vydal. Cestou zalarmoval i policisty z místního oddělení, kteří v okolí zajistili stopy.

„Teprve teď jsem viděl, co je vlastně uvnitř. Byly to nějaké přístroje a nádoby. V první chvíli mne napadlo, jestli to není polní kuchyně,“ dodal Petr Zedník se smíchem.

Vědec Horst Kämpf, který si do Chebu pro přístroj přijel, vyzdvihl spolupráci nálezce a české policie. Uvedl, že pro vědce je důležité, že se přístroj, kterým se měří průniky oxidu uhličitého až z třicetikilometrové hloubky, našel poměrně brzo.

Potvrdil, že vědci z Německa spolupracují na fenoménu zemětřesení s Českou akademií věd a že v rámci výzkumu dojde v západních Čechách k sérii výzkumných vrtů, které by mohly pomoci princip zemětřesných rojů odhalit.

Také však konstatoval, že obsah bedny není kompletní. Část měřicího přístroje, jehož cena je v bezvadném stavu podle jeho slov 40 tisíc eur, tedy přibližně milion korun, totiž chybí. Torzo nyní poputuje do specializované zkušebny, kde prověří funkčnost přístroje a stanoví cenu nálezu. Od ní se bude odvíjet i výše nálezného.