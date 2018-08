V Karlovarském kraji jsou z programu Restart zatím spíše zklamaní

Vedení kraje vybralo do programu Restart další pětici prioritních akcí. K loňské desítce přibyly projekty typu dopravního napojení podkrušnohorské výsypky u Sokolova kvůli příchodu BMW, příprava programu zaměřeného na takzvané brownfieldy ve městech a obcích, opravy významných silnic druhé a třetí třídy, podpora výzkumu a rozvoj digitální technické mapy.

Hejtmanka a zároveň předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová říká, že sice cítí, že je nová vláda programu nakloněná, Restart ale podle ní zatím příliš dobře nefunguje.

„Požadujeme to, co jsem navrhovala už před rokem, tedy aby si každý kraj určil priority. My jsme si jich v minulém roce určili deset a ani jedna se v letošním roce nenaplnila,“ upozornila hejtmanka.

Karlovarský kraj už nový seznam poslal ministerstvu pro místní rozvoj a očekává, že u Restartu dojde k určitým změnám.

Příležitosti se chopilo i samo krajské město. Podle primátora Petra Kulhánka program představuje účelnou pomoc státu pro rozvoj regionu do roku 2030.

„Byť dosud nedošlo k naplnění záměru na podporu infrastruktury pro veřejné vysoké školství, tak vzhledem k délce trvání programu se k této finanční podpoře určitě můžeme vrátit,“ uvedl.

Začátkem tohoto týdne navštívila Karlovy Vary i zástupkyně zmocněnce vlády Gabriela Nekolová. Společně s primátorem si prohlédla lokality, kterých by se mohla pomoc z Restartu týkat. Jde například o starou vodárnu v Tuhnicích či přeměnu kina ve Staré Roli na komunitní centrum.

„Byli jsme také v Císařských lázních, kterých by se mohlo týkat právě nové opatření k podpoře vybudování koncertního sálu pro Karlovarský symfonický orchestr,“ doplnil primátor.

V Lokti, kde už to nevydrželi a začali sami, ostrouhali

Naopak rozčarování kvůli vládnímu programu pociťuje loketský místostarosta Petr Zahradníček. Je to kvůli stomilionové investici do opravy historické Dvorany v centru města. Společně se starostou se po měsících čekání na 30milionovou dotaci dozvěděli, že Loket nesplňuje podmínky Restartu, protože už začal opravovat havarijní stav střechy.

„Asi jsme tedy měli nechat Dvoranu raději spadnout,“ zlobil se místostarosta. Upozornil přitom, že nesmyslných podmínek vidí u Restartu více. Například to, že opravené stavby typu kulturních domů nesmějí sloužit ke komerčním akcím, tedy ani k pořádání plesů a podobně.

„Podle mého názoru by bylo nejúčinnější, rozdělit peníze z Restartu přímo do krajů. Ty nejlépe vědí, co potřebují,“ uvedl Petr Zahradníček.

Region zaostává

Restart je zaměřený nejen na pomoc Karlovarskému, ale také Moravskoslezskému a Ústeckému kraji. Jde o regiony silně postižené důsledky důlní těžby, trápí je nízká vzdělanost, mzdy a zaostávání za ostatními kraji.

„Vnímám, že Karlovarský kraj byl přiřazený ke strukturálně postiženým regionům jako poslední. Nechci říct, že by byl v závěsu, ale pokud v týmu bylo 11 stálých a 23 externích pracovníků, není možné, aby měl Karlovarský kraj jen tři,“ uvedla Jana Vildumetzová.

Domnívá se navíc, že tito lidé by měli pracovat přímo na krajích, ať už budou podřízení kterémukoli resortu či náměstkovi.

„Měli by být k dispozici starostům, podnikatelům a institucím, aby všichni dostali potřebné informace o Restartu a projektech,“ nastínila. První priority kvůli vládnímu programu představil Karlovarský kraj před více než rokem.