Mitsubishi chce v Chebu postavit továrnu na výrobu pneumatik

Japonská společnost má zájem o přibližně 50 hektarů nového průmyslového parku Cheb II., který však zatím existuje jen na papíře. Celková výměra areálu, který začne vznikat v druhé polovině roku 2020, je 142 hektarů.

„Zatím je všechno na úplném začátku. Na prvních jednáních jsme si vyjasnili, o co vlastně jde. Zástupcům firmy jsme předali veškeré informace, které po nás požadovali. Z jednání vyplynulo, že by v areálu u Chebu chtěli vyrábět pneumatiky. Pro svůj záměr potřebují pozemek o velikosti 42 až 55 hektarů, na něm by vedle továrny museli postavit padesát metrů vysokou chladicí věž. Jenže v blízkosti zóny se nachází letiště, a to by mohl být velký problém,“ uvedl starosta Chebu Zdeněk Hrkal (ANO).

Podle jeho slov je Mitsubishi zatím první společností, která má zájem podnikat v nově chystaném průmyslovém parku Cheb II. Starosta však zdůraznil, že i přes tuto nabídku město dál hledá pro tento areál strategického partnera, který by převzal všech 142 hektarů.

„To je naše priorita, i agentura CzechInvest pro nás hledá takovou firmu, která bude mít zájem obsadit celou zónu. Nechtěli bychom ji drobit na menší části, to jsme si řekli hned na začátku,“ doplnil Hrkal.

Cheb má výhodnou polohu

Společnost Mitsubishi má podle starosty v republice vyhlídnutých několik zájmových lokalit. Ta v Chebu se jí však líbí nejvíc.

„Předně jsme uprostřed Evropy. Máme dobré napojení na německou dálniční síť, a pokud vím, existuje plán na vybudování velkého nákladního nádraží v Chebu. Německý Hof, kde takové překladiště funguje, totiž hlásí, že bude končit. To znamená, že bychom mohli nabídnout i velmi dobré spojení po železnici,“ přednesl výhody chebské zóny starosta.

Jako nedostatek vidí v tuto chvíli fakt, že na pozemcích, kde by měla vyrůst průmyslová zóna Cheb II., se bude hospodařit až do června 2020. Teprve pak bude lokalita volná a bude možné budovat přípojky a komunikace.

„Pokud podnikatel něco poptává, je zpravidla jeho zájmem rychle najít, postavit a začít vyrábět. Tohle by mohlo být v tomto případě pro Cheb komplikací,“ domnívá se starosta.

Podle odborníků nová průmyslová zóna opět zvýší poptávku po pracovní síle. Jistou nadějí je zaměstnance dovážet. Velké množství agenturních zaměstnanců však s sebou nese problémy, a města je proto nevítají s otevřenou náručí. Jenže aby přišly do regionu celé rodiny, k tomu chybí v Chebu to nejdůležitější. Byty.

„V současnosti je obrovská poptávka, a to i po nájemním bydlení. Byty, především ty menší, v Chebu nejsou, a pokud se nějaký objeví, do týdne je pryč,“ potvrdila Božena Lakomá z realitní kanceláře Reala Lakomá Cheb. Doplnila, že cena bytu 1+1 se v současnosti pohybuje od 650 tisíc do 750 tisíc korun.

Lidem už také přestávají vadit některé lokality, do kterých se dřív stěhovat nechtěli. Nejméně žádané bylo například sídliště Zlatý vrch, protože jsou zde velké problémy s parkováním a domy jsou blízko sebe. „Co se týče cen, ty oproti loňskému roku ještě mírně narostly,“ doplnila Lakomá.

Nedostatek bytů chce město řešit například rekonstrukcí takzvaného Modrého věžáku. Objevují se i soukromé společnosti, které do města přilákala bytová krize, například příbramská Leko Real, která už začala s rekonstrukcí vybydlených domů ve Wolkerově ulici. Existuje plán na výstavbu celé nové čtvrti na místě bývalých kasáren Zlatý vrch. Jenže to je běh na dlouhou trať.

„Myslím si, že nejen město, ale celý kraj na tom bude muset zapracovat. Průmyslová zóna Cheb II. bude mít nadregionální dopad. A pokud přijdou odborníci z BMW, tak i ti budou prahnout po opravdu kvalitním bydlení,“ řekl ředitel Krajské hospodářské komory Stanislav Kříž.