VIDEO: Na Chebsku se volně pohybují nebezpeční psi vycvičení k boji

Horké chvilky zažívali koncem loňského roku obyvatelé Hazlova na Chebsku. Právě tady se totiž v odstupu jednoho týdne objevili čtyři volně pobíhající obrovití psi plemene Kangal. Podle odborníků to jsou veteráni psích zápasů.

Zvířata byla v zuboženém stavu, hladová a na těle si nesla stopy starších i čerstvých poranění a zlomenin. Jeden ze psů má dokonce otevřenou ránu na hlavě a místo uší jen krvavé a hnisající pahýly. Podle veterinářky mu je kdosi nožem prostě uřízl.

Podle zjištění MF DNES psi nejspíše pocházejí od německého chovatele turecké národnosti, který žije nedaleko českých hranic.

V Německu u hranic dnes odchytili pátého Kangala a je otázkou, zda se někde neobjeví další. „Dva psi pobíhali přímo v centru obce u restaurace, takže mi hosté kolem jedenácté v noci volali, že se bojí odejít,“ vzpomíná starostka Hazlova Lenka Dvořáková.

V tomto případě zvířata na lidi neútočila. Hasičům se je po chvíli podařilo odlákat do zbrojnice, kde je zavřeli v jedné z garáží. „Horší to bylo u druhé dvojice, která se pohybovala v okolí obce. Mladší pes byl agresivní, možná i kvůli bolesti, kterou mu působily hnisající uši. Museli jsme jej zklidnit narkotiky,“ uvedl velitel Městské policie Aš Richard Kosík.

Kangal Jedná se o typ plemene anatolského pasteveckého psa.

Může dosahovat váhy až 130 kilogramů.



Jednotlivé typy anatolských pasteveckých psů mezi sebou chovatelé často kříží tak, aby dosáhli jejich agresivnější povahy.

Právě ašští strážníci čtveřici psů odchytili a převezli do útulku v Dolní Hraničné na Chebsku. Tady nalezence prozatím drží v karanténě. „Ta zranění jsou evidentně od druhých psů. Buď ze zápasů, nebo se psi rvali ve smečce mezi sebou. Na hlavě a na krku mají spoustu strupů. Podívejte se na ta stará i novější zranění na nohách,“ ukazuje provozovatelka útulku Marie Lokingová.

Sedí na bobku a přes mříže drbe psa, který se k ní důvěřivě tiskne. Na každou jinou návštěvu však mohutné zvíře útočí s vyceněnými zuby. „Tihle psi jsou obzvlášť nebezpeční. Všichni jsou vysoce, až patologicky agresivní a setkání s nimi může skončit i fatálně. Napadají především jiné psy, ale kdyby se stalo, že by člověk svého psa chránil a třeba jej vzal do náruče, mohli by pak napadnout i jeho,“ vysvětluje Lokingová.

Ta už podala trestní oznámení a v nejbližší době se chystá totéž udělat v Německu. „V posledních letech jsme tu takových psů měli několik. Například vloni v dubnu. Tehdy majitel, kterého jsem vypátrala, tvrdil, že mu pes utekl. Ale proč ho tedy nehledal a přijel si až poté, co jsem jej sama kontaktovala?“ krčí rameny Lokingová.

Nalezenci byli nejspíš vyšlechtěni pro boj v aréně

Policejní mluvčí Daniel Dvořák potvrdil, že případem se jeho kolegové intenzivně zabývají. „Osmadvacátého prosince jsme přijali oznámení, které se týkalo podezření z možného týrání zvířat, jež oznamovatelka odvozuje ze stavu zvířat v době jejich záchytu. V současné době jsme na samém počátku vyšetřování a velmi důsledně prověřujeme okolnosti zranění zvířat i to, kdo je jejich majitelem,“ uvádí Dvořák.

Podle názoru chovatele, který se plemenem Kangal dlouhodobě zabývá, byli nalezenci záměrně vyšlechtěni pro boj v aréně. „Původní plemeno je pracovní, má chránit stáda. Jenže tihle, kterým se říká Karabasch, jsou šlechtěni speciálně k agresivitě a k boji,“ míní chovatel Tomáš Kaipr, který má i vazby na chovatele plemene Kangal v Německu.

„Tihle psi jsou oblíbení hlavně u německých Turků. Podle mého mínění měl některý z majitelů těch psů moc, a tak mu úřady nakázaly, že musí jejich počet snížit. A jaká je nejjednodušší cesta? Odvézt a vypustit. A pokud možno někde za hranicemi, aby bylo těžší majitele dohledat,“ myslí si Kaipr, který varuje před tím, aby se lidé pokoušeli takového psa odchytit. Naopak doporučuje bez prodlení kontaktovat policisty nebo odchytovou službu.