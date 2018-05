Deratizátoři uvěznili ptáky v opěrné zdi, všechny se zachránit nepodařilo

Poprvé na nešťastné ptáky upozornil Vadim Lavrivský, který se okamžitě vydal na městkou policii, kde hledal pomoc.

„Ve středu jsem byl na městské polici, kdy se se mnou strážníci vydali na místo, aby viděli, co se vlastně děje,“ uvedl Lavrivský.

Strážníci si zeď s uvězněnými ptáky nafotili s tím, že celou věc postoupí dál.

„Když přišla policie, tak mi řekli, že jsou tu jen holubi, ale pak viděli, že je tam i dravec,“ sdělil Lavrivský.

S tím ale nesouhlasí deratizátor Radek Pitra z deratizační firmy Myšáci s.r.o., která na místě průduchy uzavírala. „Dravci tam nejsou. Když jsme byli na místě, tak jsme žádného neviděli,“ uvedl.



„Upozornil jsem je, že už nám nezbývá dost času na záchranu. Musíme toho udělat co nejvíce, protože ptáci jsou tam podle mého zdroje zazdění už asi sedm dní,“ vysvětlil Lavrivský.

Ale i přes veškerou snahu se ani druhý den nic nedělo. Když tato intervence nepomohla, upozornil na žalostnou situaci na Facebooku. Poté se zvedla vlna solidarity a lidé z celého kraje začali hledat způsob, jak umírajícím opeřencům pomoci.

Průduchy jsou hluboké, ptáky jsme neviděli, hájí se deratizátor

Přitom vše začalo nevinně. Správce domu chtěl po deratizační firmě, aby eliminovala pobyt ptáků v přímé blízkosti oken. Ta tedy začala dutiny v opěrné zdi zavírat pletivem. Nikoho v té době ani nenapadlo, že se banální akce promění v drama.

„Když jsme díry čistili, tak jsme ptáky, kteří tam hnízdili, vyhnali. Ale vzhledem k tomu, že průduchy jsou až dva metry hluboké, někteří vlezli dozadu a schovali se tam, takže jsme o nich samozřejmě nevěděli. Díry jsme zapletivovali a odjeli,“ uvedl Radek Pitra.

Tím pro ně byla jejich práce hotová. Ve čtvrtek se ale Pitra dozvěděl, že si nájemnici domu stěžují na uvězněné ptáky. V pátek na místo společnost Myšáci s.r.o. opět vyslala svého horolezce, který se zhostil záchranné akce a osvobodil umírající ptáky. Někteří ale v pasti zahynuli.

„Ten, kdo průduchy zadělával, si s tím mohl dát větší práci. Ti holubi jsou tam slyšet,“ řekl Lavrivský.

Zachránění ptáci se schovali a nechtěli ven

Záležitosti kolem holubů už řeší i karlovarský magistrát.

„Obor životního prostředí společně s městkou policií případ řeší, firma, která opravu provádí, již pracuje na odstranění sítí a uvolnění otvorů. Práce neobjednávalo město, jde o majetek a investici soukromého investora. Na uvězněné ptáky jsme byli upozorněni ve čtvrtek a situaci řešíme z pozice orgánu ochrany přírody,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Při záchraně se oslabení ptáci schovali a nechtěli ven. „Může to být kombinace několika faktorů. Jsou vysíleni a k tomu jsou v šoku z nedostatku vody a potravy. Dost těžko se to bude od sebe odlišovat. Neexistuje na to jednoznačná odpověď,“ uvedl Libor Schröpfer z ornitologického klubu.



Ten se o holubech dozvěděl právě ze sociální sítě. „Fotky jsem viděl na Facebooku, je to pravdu hrozné. Bez vody by vydrželi maximálně čtyři dny. Co se týče potravy, tak nějaký čas vydrží, ale i tak mi přijde deset dní hodně. Nejsem však chovatel, takže netuším, kolik toho takový holub sežere a jak často. Ale bez vody je to naprosto nemyslitelné,“ vysvětlil Schröpfer.