Dřevomorka vyhnala úředníky z radnice, lidé za nimi musejí na tři místa

Například odbor školství přesídlil do areálu základní školy v Úšovicích, odbor dopravy a vnitřních věcí už pracuje na nové adrese v objektu bývalého Bytovu v Chebské ulici.

„V bývalém Bytovu si nyní obyvatelé mohou vyřídit občanské průkazy a cestovní doklady. Najdou zde také agendu evidence obyvatel s ohlašovnou trvalého pobytu a registr řidičů i registr vozidel,“ vypočítává tajemník úřadu Miroslav Jašíček.

Na stejné adrese sídlí také silniční a správní úřad, drážní a dopravní úřad a zkušební komisař. Vedení radnice už připravuje přesun odboru sociálních věcí. Ten by měl po nezbytných úpravách začít pracovat v místním domově pro seniory.

Využijí i bývalý internát

Další stěhování začne poté, co se město s krajem dohodne na výpůjčce budovy bývalého internátu Terezián. Tam by se měly přesunout všechny zbývající odbory. „Objekt Tereziánu však bude nutné nejprve upravit. Především se jedná o posílení elektroinstalace, abychom mohli do kanceláří umístit počítače,“ uvádí radní Petr Třešňák.

Podle tajemníka Jašíčka se tak úředníci budou stěhovat možná až koncem roku. „Ze stávajícího objektu nás zatím nic nehoní, a tak není třeba zbývající kanceláře ve spěchu opouštět. Dokud to půjde, zůstaneme tady,“ říká Jašíček a doplňuje, že letos jsou v rozpočtu peníze na projektovou přípravu celé rekonstrukce. Její součástí budou i další sondy a zjišťovací práce, které odhalí rozsah poškození.

Budova městského úřadu z 19. století je v havarijním stavu. Dřevěné konstrukce napadla dřevomorka, v části objektu popraskaly stropy. Zastupitelé se nakonec rozhodli, že budovu vystěhují a kompletně opraví. Pro úředníky i obyvatele města to znamená přibližně tříleté provizorium.