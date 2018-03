Novodobou kopii historického krytého mostu v Radošově čekají opravy

14:03 , aktualizováno 14:03

Frekventovaný dřevěný most přes Ohři v Radošově sužuje hniloba. Do jeho oprav obec Kyselka investuje 670 tisíc korun. Práce most zavřou minimálně na měsíc.