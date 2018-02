Referendum o Vřídelní kolonádě platí, rozhodl krajský soud

Dva návrhy zpochybňující platnost historicky prvního karlovarského referenda přijal plzeňský krajský soud v polovině ledna. Opíraly se například o to, že volební místnosti magistrát správně neoznačil, k platnosti všelidového hlasování chybělo jen velmi málo hlasů, k otázce referenda se vyjadřovali i politici a podobně. Soud ale oba návrhy zamítl.

Referendum o kolonádě O osudu Vřídelní kolonády rozhodovali lidé společně s prezidentskými volbami. Hlasovalo však pouze 33,66 procenta voličů, nutných bylo 35 procent. Neprošlo tedy velmi těsně. Mezi těmi voliči, kteří se urnám všelidového hlasování vydali, převažovali příznivci repliky. Své ano jí řeklo 9 564 lidí. Proti návratu kolonády Fellera a Helmera postavené koncem 19. století se vyjádřilo 3 098 obyvatel. Těch, kteří neoznačili žádnou odpověď a zdrželi se hlasování, bylo 77.

„V řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti hlasování se neprokázalo, že by odpůrce jakkoliv bránil řádnému průběhu hlasování v místním referendu či že by pochybil při jeho organizaci. Nebylo prokázáno ani to, že by ze strany odpůrce byl veden protiprávní způsob kampaně v referendu,“ stojí v rozhodnutí.

Primátor Petr Kulhánek nechtěl závěry krajského soudu příliš komentovat.

„Pořád říkám, že referendum se z mého pohledu uskutečnilo standardně. Bylo dobře připravené a nic jsme nepodcenili,“ uvedl.

Přípravný výbor se stále nevzdává

První návrh na platnost referenda podali členové přípravného výboru. Ten se teď bude radit o dalším postupu.

„Věděli jsme, a také jsme to uvedli do žaloby, že nedošlo k žádném jasnému porušení zákona,“ řekl zmocněnec přípravného výboru Ota Řezanka. Uvedl rovněž, že přípravný výbor chce za své cíle bojovat dál.

Druhý návrh sepsal karlovarský advokát Ronald Němec a soud oba návrhy spojil. „Rozhodnutí soudu ctím, byť mi ještě nebylo doručeno. Smyslem podání návrhu nebyl kladný výrok soudu, ale nastavení mantinelů pro obecná referenda, aby se vědělo, jaké jsou povinnosti obce, pokud se referendum pořádá,“ uvedl Ronald Němec.

Zmínil přitom, že SPD, hnutí ANO a jiné strany chtějí zavést referenda pro celou Českou republiku. Proto je podle něj potřeba postavit najisto mantinely, jak se mají během pořádání všelidového hlasování obce, kraje a republika chovat.

„Také mi šlo o odstranění pochyb, aby se občané mého města mohli cítit spokojeně, tedy že hlasování mělo smysl a bylo fér,“ doplnil advokát. Proti rozhodnutí se nyní může odvolat prostřednictvím takzvané kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu, což také udělá.

„Kasační stížnost pochopitelně podávám, popřípadě ústavní, aby bylo vše řádně objasněné. Občanům Karlových Varů, městu Karlovy Vary a soudu děkuji,“ vzkázal Ronald Němec.

Vznikne návrh oprav

Vedení radnice v současné době ustaví skupinu, která připraví návrh, harmonogram a finanční rozsah nejdůležitějších prací na stávající kolonádě. Ta je již řadu měsíců v havarijním stavu.

„Chceme, aby mohla zůstat v provozu. Architekt města zároveň vytvoří tým, který bude dávat dohromady podmínky pro architektonickou soutěž,“ popsal primátor. Ten již delší dobu říká, že se do ní může přihlásit i litinová replika z konce 19. století.

Návrh by měli zastupitelé schvalovat koncem března, kdy mají naplánované příští zasedání. Podle primátorova náměstka pro investice Čestmíra Bruštíka v současné době končí první etapa opravy Vřídelní kolonády a radnice se připravuje na druhou.

„Doděláváme přípravu projektové dokumentace a chystáme výběrové řízení na přestěhování technologie k Bílému lvu a napojení veškerých rozvodů, aby balneo a Vřídlo fungovaly,“ uvedl.