Někteří karlovarští politici se vymezují proti otázce referenda

Místní organizace KDU-ČSL oznámila, že v referendu nebude hlasovat. „Případné ‚ano‘ ohrozí provoz stávající kolonády do doby výstavby nové. Výstavba repliky historické kolonády není dobře promyšlená a může ohrozit jímání Vřídla a okolní balneoprovozy, může být neúnosně drahá,“ uvedli v prohlášení členové KDU-ČSL.

Upřednostňovali by důkladný hydrogeologický průzkum Vřídla, opravu technologického zázemí a obnovu jímacích vrtů a pak vypsání architektonické soutěže na novou Vřídelní kolonádu.

Podobně se vymezili proti znění referenda i členové hnutí Karlovaráci. Podle Josefa Märze případné „ano“ zaváže současné i budoucí vedení města ke stavbě repliky a nebude už možnost vybrat si z více možností.

Na vřídelní vodě jsou závislé balneoprovozy

Podle Hany Zemanové by zastavení havarijních oprav, které je součástí otázky v referendu, mohlo dostat město do rozporu se zákonem. Navíc by to mohlo ohrozit samotné Vřídlo a čerpání vřídelní vody, na níž je závislá velká část balneoprovozů ve městě a která tvoří významnou část léčebné péče v Karlových Varech.

Organizátoři referenda ale naopak vyzvali politiky, aby se k plebiscitu nevyjadřovali.

„Na místo, aby se na stůl položila fakta pro a proti, jsou jen opakovaně naše důvody pro litinovou kolonádu znevěrohodňovány. Veškeré síly ze strany pana primátora tak nejsou upřeny na obhajobu jím preferované varianty opravy a architektonické soutěže, ale naopak na destrukci našich důvodů a zmatení vás voličů,“ uvedl v prohlášení petiční výbor referenda, který se opírá například i o stanovisko Transparency International.

Vedení města výzvu odmítá. „Byť jsme politiky, jsme také občané města. Veřejnost mě zná a můj názor historika třeba někoho zajímá. My nezasahujeme do konání referenda. Ale nikdo nám nemůže bránit říct svůj názor, jak budeme volit,“ řekl náměstek primátora Jiří Klsák (KOA).