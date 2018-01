Historicky první karlovarské referendum startuje, rozhodne o kolonádě

Karlovarské referendum Otázka: „Jste pro obnovu historické Vřídelní kolonády architektů F. Fellnera a H. Helmera a pro ukončení oprav havarijního stavu současné Vřídelní kolonády z roku 1975?“

12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00, 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 Informace o tom, do jaké hlasovací místnosti mohou jít oprávněné osoby hlasovat, bude zveřejněna v oznámení na území každého okrsku a na www.mmkv.cz v oddíle „Místní referendum“. Zdroj: MMKV