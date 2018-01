Zastupitelé schválili opravu Vřídelní kolonády, replika má ještě šanci

Referendum se konalo společně s prvním kolem prezidentské volby. Městští radní nyní mají do konce března stanovit rozsah a postup prací, jejich harmonogram a návrh financování. Zároveň má vzniknout odborný tým, který připraví architektonickou soutěž. Do té se může přihlásit i litinová replika.

„Usnesení obsahuje i to, abychom jako rada města intenzivně o každém kroku informovali veřejnost, zastupitele i přípravný výbor referenda,“ řekl primátor Petr Kulhánek z Karlovarské občanské alternativy (KOA).

Výsledek referenda vzbudil mezi zastupiteli velkou diskuzi. Člen KOA Zdeněk Slába působil coby komisař u referenda a upozornil, že otázka nebyla dobře formulovaná. Kromě toho, zda obyvatelé chtějí repliku, obsahovala i druhou část požadující ukončení oprav havarijního stavu budovy.

„Otázka byla zmatečná a zejména starší lidé se ptali, co mají zatrhnout. Mohli jsme jim jen doporučit, aby si řádně přečetli text. Přípravný výbor hnal referendum až do soudních návrhů. Možná by bylo lepší, kdyby věnovali energii řádné formulaci otázky,“ řekl.

S ním ale nesouhlasil Jaroslav Fujdiar z hnutí O co jim jde?! Podle něj bylo hlavním kamenem úrazu to, že některé volební místnosti pro referendum byly jinde než ty pro prezidentskou volbu.

„Volební účast v takovém případě u referenda rapidně klesala. Navíc třeba v Tašovicích museli lidé ťukat, aby se k referendu vůbec dostali. V Rybářích to bylo to samé,“ řekl s tím, že má řadu svědků.

Komisi pro Vřídelní kolonádu zastupitelé odmítli

Podle primátora ale městští úředníci referendum zajistili nadstandardně. „Čtyři volební místnosti z padesáti byly v jiné budově, což bylo dané podmínkami. Administrativa se mu věnovala důkladně i přes vánoční svátky. Nabízí se otázka, jaká by byla účast, kdyby se referendum nekonalo v souběhu s prezidentskou volbou. Myslím si, že výsledek by byl jiný,“ naznačil Kulhánek.

Zastupitelé zároveň odmítli návrh hnutí Karlovaráci, aby vznikla komise pro Vřídelní kolonádu. V té měli zasednout zastupitelé a členové přípravného výboru referenda.

V historicky prvním referendu hlasovalo 33,6 procenta obyvatel a neprošlo velmi těsně. Aby bylo platné, musela by účast dosáhnout 35 procent. Pro repliku se vyslovilo 9564 lidí, proti 3098, zdrželo se 77 voličů, to byli ti, kteří neoznačili žádnou odpověď.