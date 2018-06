Proč se na zavřeném Doubském mostě nepracuje, zlobí se řidiči ve Varech

Podle Lukáše Hnízdila, ředitele krajského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic, se motoristé musejí připravit na prázdninové komplikace na příjezdech od Plzně, Prahy i Ústeckého kraje.

„Konkrétně jde o žalmanovské mosty na silnici I/6 a most v Cihelnách na silnici na Plzeň,“ upřesnil Hnízdil. Výjimkou je pak silnice I/13, která propojuje Karlovarský a Ústecký kraj. Ta dostává pouze nový povrch.

„Obecně se dá říct, že práce na mostech vždy trvají dlouho. Ty, které máme nyní rozdělané, proto docela určitě zasáhnou do provozu i o letních dovolených,“ podotkl Hnízdil. „Žádné nové stavby ovšem v plánu nemáme,“ doplnil.

V samotném krajském městě komplikuje dopravu i rekonstrukce Doubského mostu, která po několika průtazích začala na sklonku dubna (podrobněji v článku Doubský most je zavřený, začala největší dopravní uzavírka ve Varech).

Karlovarští ovšem s nelibostí nesou fakt, že se na mostě nepracuje, respektive nedělá se podle jejich představ. „Když se podíváte, nikoho na mostě nevidíte. A my musíme zavřený most složitě objíždět. Zajímalo by mě, jestli to stihnou včas dokončit,“ rozčiloval se Vladimír Hlavatý, kterému rekonstrukce mostu komplikuje stejně jako řadě jiným cestu do centra Karlových Varů.

VIDEO: Doubský most je zavřený, začala největší dopravní uzavírka ve Varech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Všeobecně se dá říct, že podobné prostoje mohou vést až k prodloužení termínu dokončení stavby. Záleží ovšem na tom, proč stojí,“ reagoval na tuto výtku šéf krajského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic.

V případě Doubského mostu by ovšem podle vyjádření zhotovitele prodlení hrozit nemělo. Martin Zábojík, hlavní stavbyvedoucí, ve vyjádření pro ŘSD uvedl, že prostoje a technologická přestávka jsou součástí nabídky. „Je s nimi počítáno, a proto nebudou mít vliv na dokončení stavby v řádném termínu podle smlouvy o dílo,“ zdůraznil stavbyvedoucí.

Důvod, proč se dělníci na stavbě pohybují jen sporadicky, vidí ve zjištěných rozdílech mezi skutečným stavem mostu a zadávací dokumentací.

„Projektant realizační dokumentace musí v současné době zapracovat zjištěné skutečnosti do projektu. Toto řešení musí odsouhlasit autorský dozor. Tyto změny mají také vliv na objednání a následné dodání materiálů,“ vysvětlil Zábojník.

Rekonstrukce Doubského mostu má být podle smlouvy o dílo hotová do 15. listopadu. „Budeme tlačit na zhotovitele, aby pokud to půjde, termín co nejvíce zkrátil,“ dodal Lukáš Hnízdil z Ředitelství silnic a dálnic.

Náklady na jednu z největších letošních rekonstrukcí v krajském městě jsou 8,8 milionu korun. V příštím roce přijde na řadu most ve Dvorech, který za 15 milionů nechá zrekonstruovat město, které je jeho majitelem.