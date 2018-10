Armáda potřebuje lidi, vojáci otevřeli ve Varech rekrutační pracoviště

„O jeho zřízení jsem usiloval už od nástupu do funkce v roce 2014. Po čtyřech letech se to konečně podařilo,“ uvedl k otevření kanceláře rekrutérů Jaroslav Kořínek, velitel krajského vojenského velitelství.

Od nového pracoviště si slibuje mimo jiné větší naplněnost pěší roty armádních záloh, která je v současné době na 40 procentech předpokládaného stavu.

Kvituje rovněž fakt, že takříkajíc pod jednou střechou dostanou zájemci informaci o možnosti práce v armádních zálohách i v profesionální armádě či o studiu na vojenských vysokých školách.

O možnostech, které dávají armádní zálohy, se v pondělí přišli do Karlových Varů informovat také Tomáš Kaška a Josef Šilhavý. Oba v první polovině 90. let absolvovali základní vojenskou službu u tankistů ve Strašicích na Rokycansku. Oba by chtěli vstoupit do armádních záloh ke stejné zbrani.

„Je v tom kus vlastenectví i nostalgie,“ přiblížil pohnutky k tomuto kroku Josef Šilhavý. „Komplikuje to ale fakt, že tankisté nyní sídlí v Přáslavicích, což je asi 400 kilometrů daleko,“ připomněl Tomáš Kaška.

Armádě České republiky v současné době chybí 3,5 tisíce profesionálních vojáků. „Do roku 2025 má mít naše armáda 24 200 vojáků. Předpokládám, že tento počet se podaří naplnit ještě dříve,“ uvedla brigádní generálka Lenka Šmerdová.

Tomuto tvrzení odpovídá i takzvaný rekrutační plán. „Pro letošní rok byl 2000 nových vojáků, pro příští rok počítáme s náborem 2200 lidí. Vzhledem k odchodům se ale reálný roční přírůstek stavu vojska pohybuje kolem tisícovky lidí,“ konstatovala Šmerdová.

Splnění kvóty napomůže i fakt, že po tomto týdnu, kdy armáda vedle Karlových Varů otevírá rekrutační pracoviště i v Hradci Králové a ve Zlíně, bude mít každý kraj vlastní náborovou kancelář. O tu se v Karlových Varech zatím starají dva příslušníci krajského vojenského velitelství. Olgu Čápovou a Daniela Chvala ovšem od 1. ledna příštího roku doplní ještě Pavla Adamovská.

„Na velitelství jsem v minulosti působila jako jeho mluvčí, takže s komunikací s lidmi nemám problém. A práce rekrutéra mi také není úplně cizí. V Karlových Varech totiž fungovalo oddělení náboru. A i když jsem nebyla jeho příslušnicí, občas jsem tam vypomáhala. Takže si dokážu představit, co tato práce obnáší. Ale stejně se budu muset hodně naučit,“ řekla Adamovská.

„Tři lidi na region jsou dostatečný počet. V případě potřeby je ale možné jejich počet krátkodobě posílit i z ostatních krajů,“ dodala Šmerdová, která na poli doplňování počtu vojáků pracuje jako poradkyně náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.