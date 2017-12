Končící rok přinesl v Karlovarském kraji radost zejména motoristům

Další události roku 2017 LEDEN V Krušných horách se opět usadili vlci.Poté, co vloni v létě zardousili chovateli v Abertamech stádo ovcí, drželi na začátku letošního roku odborníci v ruce další důkaz o přítomnosti šelmy v oblasti Karlovarského kraje. Je jím snímek z fotopasti. ÚNOR Začala největší investice Karlovarského kraje. Rekonstrukce nemocnice v Chebu za 480 milionů korun potrvá do října 2019. Modernizace přinese komfort a novou techniku parametrů 21. století. BŘEZEN V prostoru drůbežích farem v Klestu a Poustce na Chebsku začala likvidace velkochovů, v nichž se objevila ptačí chřipka.Celkem se jednalo o více než třicet tisíc ptáků, což z hlediska jednorázového zásahu nemělo v republice obdoby. DUBEN Hokejisté Karlových Varů po 20 letech sestoupili z nejvyšší soutěže, generální manažer Miroslav Vaněk to ale nepovažoval za tragédii. Dobře si totiž uvědomil výsledky Energie v posledních šesti sezonách. Zároveň věří v brzký návrat mezi elitu. KVĚTEN Ministerstvo kultury zamítlo žádost o prohlášení lázeňského hotelu Thermal v centru Karlových Varů za kulturní památku.Karlovy Vary byly jedním z iniciátorů vyhlášení komplexu kulturní památkou. ČERVEN Karlovy Vary a izraelský Tel Aviv spojila nová sezonní letecká linka. Mezi Karlovými Vary a Tel Avivem létá charter společnosti Travel Service, který si objednala firma Visitspa z Mariánských Lázní. První let z Tel Avivu byl zaplněný z 25 procent. ČERVENEC Klášter premonstrátů v Teplé odkryl další tajemství. V průběhu stavebních prací na barokním křídle se totiž podařilo dokázat, že jedna z obvodových zdí pochází až ze středověku. Navíc se pod omítkami podařilo objevit soubor románských oken. Získané informace tak rozšiřují fakta o raných dobách památky. SRPEN Monopol žlutých autobusů na trase mezi Karlovými Vary a Prahou skončil. Na scéně se objevil konkurent - německý FlixBus. Jízda do hlavního města tak zlevnila, z čehož mají radost především pravidelní cestující na lince. ZÁŘÍ Přelom letošního roku se stane pro karlovarský region důležitým obdobím. Do centrály UNESCO v Paříži z něj dorazí dvě nominace potřebné k zápisu zdejších lázeňských měst a hornických památek na prestižní seznam. Do velkého finále se tak po letech příprav blíží touha Karlových Varů, Mariánských i Františkových Lázní a hornických památek. ŘÍJEN Velké pozdvižení způsobil neobvyklý policejní zásah v Plzni na řidiče z Karlovarska.Ten se na výpadovce na Karlovy Vary dostal do konfliktu s posádkou civilního mercedesu s pražskou registrační značkou. Jak se ale ukázalo, řidič i spolujezdec byli policisté. Incident zachytila kamera v řidičově autě. Zákrok policistů v civilu proti řidiči řeší GIBS. LISTOPAD Se začátkem zimy nastala v Karlovarském kraji velká změna. O většinu úseků dálnice a silnic I. třídy se nově starají firmy Eurovia a AVE. PROSINEC Návrat armády do Karlovarského kraje dostal konkrétní obrysy. Do čtyř let by ve vojenském prostoru měly sloužit stovky mužů a žen v zeleném. Plán s sebou přinese investice v řádu stovek milionů. Za tyto peníze vojáci v újezdu Hradiště vybudují nové výcvikové středisko.