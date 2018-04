Do Vřesové už vlaky přivezly prvních 200 tun ropných kalů z Ostravy

Vlak se speciálními kontejnery dorazil o víkendu na nádraží v Novém Sedle. Odtud pak náklad zamířil po kolejích do tlakové plynárny ve Vřesové podniku Sokolovská uhelná. „Poslali jsme prvních 200 tun upravených kalů z chemičky Ostramo,“ potvrdila mluvčí společnosti AVE CZ Pavla Ivácková.

Největší česká ekologická zátěž se začala zplyňovat unikátní metodou v pondělí. MF DNES to potvrdil předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl. „Dorazila i kontrola životního prostředí. Viděli, jak to funguje, a sepsali protokol, který je bez závad,“ uvedl Pöpperl. Během zkušebního provozu se zpracoval první kontejner, který obsahoval zhruba 20 tun toxického materiálu.

„Zařízení bylo po kolaudaci. Do té doby jsme tam ještě žádný nebezpečný odpad nedávali. A navíc to byl poprvé tento materiál. Vše se pečlivě zdokumentovalo. Potřebovali jsme doladit diagnostiku a zjistit, jak dlouho bude zplyňování trvat. Jedná se o běžnou provozní záležitost. Musí se zkoušet, než to přejde do rutinního provozu,“ vysvětlil důvody zkušebního provozu Pöpperl.

Kaly bude SUAS likvidovat metodou zplyňování. Látky se rozloží v tlakové nádobě, takže při likvidaci nebude podle společnosti nic unikat do ovzduší. Kaly se budou přidávat ke zplyňovanému uhlí, v poměru tří až čtyř procent celkového množství uhlí.

Jak informovala Sokolovská uhelná, zatímco ve většině případů se dnes odpady v Česku likvidují formou spalování, tlaková plynárna tento proces umí ekologicky nahradit. Dokáže přeměnit ropné kaly na energetický plyn, který se následně využívá pro pohon turbín nedaleké paroplynové elektrárny.

Společnost AVE CZ má zatím připraveno k odvozu zhruba 17 tisíc tun upravených kalů. „Cílem je, abychom zajistili plynulé dodávky 200 tun kalů denně,“ řekla Ivácková s tím, že přes republiku by se materiál měl převážet po železnici dvakrát týdně, a to až do léta roku 2019. „Před samotným odvozem upravené kaly ještě procházejí mechanickou úpravou tříděním,“ dodala Ivácková.

Projekt společnosti AVE CZ počítá s tím, že se zlikviduje 70 tisíc tun surových ropných kalů, které se musejí předtím ještě upravit. Firma zvolila dopravu vlakem, protože je z hlediska vlivu na životní prostředí nejšetrnější. Upravené kaly budou odváženy vlakovými kontejnery, které jsou vyrobeny a určeny speciálně pro přepravu nebezpečného odpadu.

„Standardním režimem rozumíme vypravení 600 tun upravených ropných kalů dvakrát za týden,“ uvedl vedoucí projektu Roman Jerie.

Odtěžování kalů začalo už v roce 2004. Kvůli problémům v roce 2011 se práce zastavily. Nové odstranění těchto takzvaných nadbilančních kalů dostala v roce 2015 na starost pražská společnost AVE CZ. Na odtěžení má tři roky. Zapáchající laguny s odpady z rafinerské výroby jsou jednou z největších ekologických zátěží v Česku.