Ve Varech chceme rozjet bezplatnou MHD, říká kandidátka na primátorku

Z vedení hotelu se Pfeffer-Ferklová rozhodla odejít po sedmnácti letech a hned v první výzvě uspěla. „Skvělý výsledek. Moc za něj děkuji všem voličům i svým spolukandidátům,“ prohlásila.

Byla to vaše první volební zkušenost. Jak jste celé dění okolo voleb vnímala?

Musím se přiznat, že jsem až do sobotního odpoledne vůbec nervózní nebyla. Všichni se mě ptali, jak to vlastně prožívám, když v pátek začalo hlasování. Nepociťovala jsem žádný tlak. Všechno se ale změnilo v sobotu odpoledne, když se začaly objevovat první výsledky. To jsem najednou začala být velmi nervózní, protože když už jsem do komunální politiky šla a řekla jsem, že to zkusím, a rozhodla jsem se tu výzvu přijmout, tak jsem samozřejmě chtěla vítězství. Kampaň jsem se snažila vést kontaktní, byla jsem více mezi lidmi a myslím si, že to podle výsledku zafungovalo.

To se vám nakonec splnilo, stala jste se vítězkou karlovarských voleb. Co teď bude dál?

Okamžitě začneme s povolebním vyjednáváním. Chtěla bych, aby to proběhlo co nejrychleji.

Kdo je členem vyjednávacího týmu?

Vyjednávací tým je složený z hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové, která je krajskou předsedkyní ANO, Martina Duška, předsedy místní organizace ANO, předsedkyně oblastní organizace ANO Hany Žákové a mě jako lídryně kandidátky.

Kontaktoval vás už v době, kdy se počítaly poslední hlasy a o výsledku bylo vlastně rozhodnuto, některý z karlovarských politických subjektů? Sondoval u vás už někdo? Nestačila jste v té době vlastně zvedat telefon.

Ne, zatím ještě nikdo, ty telefony byly od přátel, známých nebo od rodiny.

Na co se chce hnutí ANO v tomto volebním období soustředit? Co uděláte pro obyvatele města.

Už na začátku jsme říkali, že chceme změnu, aby se Karlovy Vary dostaly zase dopředu. Nejen lázeňství, ale také zbytek města. Zaměříme se na obě věci, aby se v Karlových Varech opravdu začalo něco dít.

Na co se mohou lidé z Varů těšit?

Začneme rychle řešit dopravu. Ať už jsou to parkovací místa, nebo doprava v lázeňském území. Jedním z bodů našeho volebního programu bylo i zavedení městské hromadné dopravy zdarma. To chceme rozjet co nejrychleji, takže předpokládám, že by to šlo od 1. ledna příštího roku. Řešíme, a to už se řeší i na vládní úrovni, bazén u hotelu Thermal. A předpokládám, že se nám podaří vyřešit také problém seniorů nebo nedostatku dostupných bytů pro mladé.

Jaký v tomto případě vidíte časový horizont? Vždyť postavit nové byty není nic jednoduchého a rychlého.

Nebude to samozřejmě hned. Musíme se podívat, jestli ministerstvo pro místní rozvoj vypíše nějaké dotační tituly. Na toto téma jsem už mluvila s hejtmankou. Víme, že už se na ministerstvu něco připravuje. Pokusíme se proto z těchto programů načerpat finanční prostředky tak, abychom to mohli co nejrychleji rozjet.

Hnutí ANO ovládlo karlovarský magistrát, je ve vedení kraje i státu. Vnímáte to jako výhodu?

Jednoznačně, je skvělé, co se nám nyní povedlo. Budeme se snažit být tím nejdůležitějším městem v regionu. S hejtmankou budeme komunikovat a úzce spolupracovat. A výhodou je také to, že je ANO vládní strana.

Lze předpokládat, že by se některé projekty mohly urychlit?

Určitě. Například Císařské lázně, které jsou v gesci kraje. Tam se už jednalo a celá rekonstrukce je už na spadnutí. Začátek je už v horizontu několika měsíců.

Jaké jsou teď vaše plány. Ať už krátkodobé, nebo dlouhodobé?

Teď se musíme rychle dohodnout, shodnout se na programových prioritách, vyjednat koalici a začít pracovat. Pokud jde o ty dlouhodobější plány, tak musíme Karlovy Vary zvednout. Přilákat více turistů, kteří by tady zůstávali delší dobu. Ukázat jim, že je to město, které má co nabídnout, kde to žije.

Jste generální ředitelkou Grandhotelu Pupp. Už před volbami jste uvedla, že v této funkci skončíte. Jak to bude vypadat?

Už když jsem se rozhodla do politiky vstoupit, tak jsem prostě řekla, že nemůžu mít Pupp jako nějaká zadní vrátka. Předpokládám, že pokud všechno dobře dopadne, bude podepsaná koaliční smlouva a nějakým způsobem se dohodneme, v ten okamžik v hotelu končím. Zaměstnavatel o mém rozhodnutí ví, neměl by s tím být problém.