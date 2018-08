Karlovarská rodačka plánuje oživit město, cílit chce hlavně na turisty

Za oceánem zjistila, že když člověk chce, tak si své sny může plnit. A to nejen v případě svých osobních potřeb, ale i s přesahem do veřejného prostoru. Dominika Bártová ochutnala a vyzkoušela, co může svět nabídnout, a teď chce vše postupně přenést k nám a upravit tak, aby to fungovalo.

Žila jste nějaký čas v Miami a byla zakotvená v Praze. Zároveň měla práci v uznávaném ekonomickém magazínu. Co vás přivedlo zpátky do Karlových Varů? Co je na nich tak výjimečného?

Ke Karlovým Varům mám vztah už proto, že jsem se tady narodila. Maminka se věnuje advokacii a má tady navíc svůj byznys, což je rodinná kavárna, kterou vybudovala z ošklivého prostoru v areálu AC Start. Tatínek zase učí budoucí umělce na „keramce“ a nevlastní otec zrekonstruoval ve Varech spoustu krásných míst. Třeba dostihové závodiště ve Dvorech nebo zámeček v Doubí. I já bych tomuto městu ráda něčím přispěla.

Aktivně pracujete na změně veřejného prostoru v krajském městě. První počin byl už o mezinárodním filmovém festivalu. Můžete ho přiblížit?

V kavárně Bonjour jsme udělali festival s názvem Prosecco Art Lounge, kde jsme prodávali porcelán od karlovarských umělců. Jednu místnost jsme přetvořili na Beauty Spot, servírovali z pojízdného baru a jednu zeď domu jsme pomalovali. To mohou ostatně návštěvníci vidět i teď. Pracovali na tom přední čeští umělci a byla to neskutečná podívaná!

Dominika Bártová narodila se : 13. 4. 1989

: 13. 4. 1989 vzdělání : Univerzita Karlova v Praze – Marketingová komunikace a PR (Bc.), Mediální studia (Mgr.)

: Univerzita Karlova v Praze – Marketingová komunikace a PR (Bc.), Mediální studia (Mgr.) praxe : marketing a PR: Havas Worldwide, FleishmanHillard;

: marketing a PR: Havas Worldwide, FleishmanHillard; média : ČT - zahraniční redakce, ČRo - Radiožurnál, Forbes, Marianne, osobní blog Kamidoni.cz

: ČT - zahraniční redakce, ČRo - Radiožurnál, Forbes, Marianne, osobní blog Kamidoni.cz koníčky: cestování, sport, umění, design a móda, oblíbená hudba - rap, R&B, film: Co jsme komu udělali?

Chtěla byste v podobném duchu oživit i další prostory ve městě?

Ano, myslím si, že podobným způsobem se dá oživit i jiný prostor, který je zchátralý. Nemusí to být nutně tak, že se do rekonstrukce nalije několik milionů korun. S pomocí graffiti se objekt může opravovat postupně, dají se taky využít různé dotace a kampaně.

Jak v takovém případě vypadá oprava?

Než se objekt opraví, tak se část může posprejovat. Nejedná se o klasické graffiti, ale o obrazy přenesené na zeď. Hned to vypadá jinak a lidé se tam nebudou bát vstoupit. A to si myslím je případ bývalé karlovarské vodárny, kde by to mohlo fungovat. Když se spojí více subjektů a lidí, kteří chtějí pro region něco udělat, tak vytvoříme velký tým. Důležitá je i podpora města.

Kolik je tedy projektů, které mají za cíl změnit vodárnu?

Zatím je jich šest, ale jestli se nám před volbami podaří ještě něco kromě dvou důležitých schůzek realizovat, je otázka.

Co je na tom místě tak lákavého?

Vodárna je lukrativní a strategické místo. Varyáda se má opravovat, bude tam nová lávka, která propojí stadion s obchodním centrem, je tam Meandr a KV Arena. A kdyby se k tomu ještě opravila vodárna, tak by vznikla hezká synergie sportovní, umělecká a zároveň obchodní.

Co všechno by tam také mohlo být?

Design park, skate park, coworkingové a informační centrum včetně velké haly pro míčové sporty. Do budoucna by tam mohl vzniknout i velký jump park. Myslím si, že by to bylo atraktivní trávení volného času i pro malé děti.

A co byste měla mít vy v areálu vodárny?

Má vize je moderní infocentrum, které by úzce spolupracovalo s karlovarským infocentrem, ale s přesahem do byznysu tak, aby nebylo závislé na financích ze státního rozpočtu.

V čem by byl rozdíl?

To znamená, že když se udělá nová komunikační strategie, tak na ni naváže například moderní průvodce ve stylu Taste of Prague (průvodce restauracemi - poznámka redaktora) nebo Prague Superguide (manuál pro cizince, jak si poradit v hlavním městě), aby byl v podobném duchu a mapoval i místní kavárny a restaurace. V současnosti tady nic takového není.

To znamená, že by takový průvodce Karlovými Vary a jejich okolí mohl být finančně soběstačný?

Kdyby byl placený z inzerce, tak ano. A kdyby se propracovanější distribucí dostal na různá nádraží a letiště do velkých měst v České republice, tak by se o nás dozvědělo více turistů. Touto strategií bychom mohli nalákat do regionu taky mladé Karlovaráky, kteří se stěhují za prací do větších měst.

A dá se tu vůbec žít?

Myslím si, že ano. Ten potenciál město má, ale když cokoliv uděláme i třeba s takovou vodárnou, tak je to sice hezké, ale když tam nebudou chodit lidi, je všechna energie úplně zbytečná. Veškerá aktivita půjde vniveč. Proto je dobré mít nějakou strategii, jakým způsobem to tady opravdu oživit.

To nebude snadné.

Ne, chce to dlouhodobější plán. Nepůjde to hned. Infocentrum by bylo jeho důležitou součástí. A bylo oživené i umělecky pomocí grafitti, jež by se měnily vždy jednou za rok v rámci filmového festivalu. Vznikla by tak atraktivní venkovní galerie, která by mohla přilákat do města více turistů, a tím i příliv peněz v rámci cestovního ruchu.

Takže by to byla jedna velká festivalová show?

Ano. O festivalu je tady nejvíc lidí, takže by to byla show. Pomalovali bychom některé zdi. Každá budova by propůjčila část, která by posloužila jako plocha pro umělce. A najednou, i když nejsou peníze na opravu, tak se částečně začne něco dít a tvořit. V tomto případě je důležitá podpora shora.

A co ten netradiční průvodce městem?

Průvodce by byl součástí infocentra. V jedné budově by tedy vzniklo infocentrum, malé bistro a trafika. Zájemci by si mohli nabrat různé katalogy a zjistit o městě více. K průvodci by vznikl taky blog a mobilní aplikace. Chci, aby tady něco takového fungovalo, aby to bylo moderní a zároveň odborné.

A co mimo lázeňskou sezonu?

Pořádaly by se tam různé přednášky a workshopy jako třeba kurzy vaření nebo lekce tance. Bylo by skvělé, kdyby se v prostorách vodárny prezentovalo to nejlepší z regionu. Je nezbytné, aby tento prostor byl částečně komerční.

Myslíte si, že projekt vodárny tak, jak si ho představujete, má budoucnost?

Myslím si, že ano. Ale musí se pracovat na strategii. Můj projekt je hlavně pro turisty. Tady se totiž musí pracovat na marketingu cestovního ruchu, aby když někdo přijede do Prahy, tak jel i do Karlových Varů, a nejen do Českého Krumlova. Zároveň aby věděl, kde si dát dobré jídlo, kde se ubytovat a kam jet na výlet v okolí.

Jak tomu pomoci?

Všechno je to ale o spolupráci, jen tak může ve Varech vzniknout něco smysluplného. Město takovou komunitu má - třeba tým Terezy Bredlerové a Jiřího Hanka, ale není příliš velká. Nicméně je dobré, že tady jsou schopní lidé, kteří mají snahu zlepšovat prostor, ve kterém žijeme.

A čemu se jinak věnujete? Přece nežijete jen vodárnou?

Projekt vodárny je úplně něco jiného, než čemu se normálně věnuji. Píši externě pro jeden dámský magazín a k tomu mám své projekty. Energii chci věnovat hlavně do toho regionu, protože jsem odsud a Karlovy Vary jsou podle mě jedno z nejkrásnějších měst v Česku. Stále tu funguje i cestovní ruch, sice jsme zaznamenali odliv Rusů, ale na druhou stranu příliv Arabů a Němců. Hotely jsou zaplněné, ale pořád mě udivuje, že když se jdu podívat na kolonádu, je prázdná.