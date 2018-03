Hejtmanka: Nemám ambici být ministryní, ale také nikdy neříkám nikdy

Kdy jste se napevno rozhodla, že si ponecháte jen funkci poslankyně?

Vždycky jsem byla proti kumulaci funkcí, protože věci se mají dělat na maximum, na sto procent. Když jsem loni na podzim kandidovala do Poslanecké sněmovny, byla jsem na nevolitelném místě. Chtěla jsem touto cestou podpořit hnutí ANO v Karlovarském kraji. Díky podpoře občanů, kdy jsem dostala sedm tisíc preferenčních hlasů, jsem „přeskákala“ na první místo a získala poslanecký mandát. Okamžitě potom jsem oznámila, že zvážím, kterou z funkcí si ponechám, protože kromě hejtmanky Karlovarského kraje a poslankyně jsem ještě předsedkyní Rady Asociace krajů. Za těch pár měsíců jasně vidím, že mohu v Praze spoustu věcí prosadit, že mohu našemu kraji hodně pomoct. Napevno jsem se rozhodla v tomto měsíci. S vědomím, že to prospěje určitě i mé rodině, která je v Praze a kterou jsem poslední dobou skoro neviděla.

Jana Vildumetzová Narodila se v Karlových Varech.

v Karlových Varech. V politice začínala jako nestraník za Stranu zelených.

za Stranu zelených. V letech 2006 - 2013 byla starostkou Horního Slavkova , v letech 2012 - 2014 byla krajskou zastupitelkou za ODS .

, v letech 2012 - 2014 byla . V polovině roku 2013 vyhrála výběrové řízení na výkonnou ředitelku Svazu měst a obcí a přesunula se do Prahy. Ke konci téhož roku na funkci starostky rezignovala .

a přesunula se do Prahy. Ke konci téhož roku na funkci starostky . Od roku 2015 je členkou hnutí ANO .

. Od prosince 2014 do svého zvolení hejtmankou působila coby náměstkyně ministra vnitra . Ve funkci nahradila Adrianu Krnáčovou, která se stala pražskou primátorkou.

. Ve funkci nahradila Adrianu Krnáčovou, která se stala pražskou primátorkou. V roce 2016 se stala hejtmankou Karlovarského kraje a předsedkyní Asociace krajů ČR.

a Asociace krajů ČR. V loňských podzimních volbách ji voliči preferenčními hlasy vyslali do Poslanecké sněmovny . Přeskočila i lídra kandidátky Dana Ťoka. Na rozhodnutí, ve které funkci skončit, si nechala čtvrt roku.

. Přeskočila i lídra kandidátky Dana Ťoka. Na rozhodnutí, ve které funkci skončit, si nechala čtvrt roku. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, poté pět let učila na základní škole v Horním Slavkově.

Co vás k rozhodnutí přivedlo?

Jak jsem řekla, slíbila jsem, že nebudu funkce dlouhodobě kumulovat a budu se plně věnovat jen jedné z nich. A takový slib zkrátka musím dodržet, jinak to nejde. Každá z funkcí, kterou v současnosti zastávám, je extrémně náročná. Přesto se je snažím vykonávat poctivě a naplno. Nic nešidit. To znamená, že jsem občas na pokraji svých sil, nemám žádný čas pro svou rodinu či pro sebe.

Nebojíte se, že byste mohla rozhodnutí litovat?

Jen málokdo z nás je tak silný, aby někdy nelitoval svého rozhodnutí. Máme za sebou v kraji spoustu práce, spoustu úspěchů, já do toho dala skoro veškerý svůj čas a energii. Nebylo pro mě lehké říct, že opustím post hejtmanky. Bolí mě to, ale vím, že je to správné rozhodnutí a stojím si za ním. Nebudu hejtmankou, ale jako lev budu za náš kraj a naše občany bojovat ve Sněmovně, to mi věřte.

Na obzoru je sestavování druhé vlády v čele s hnutím ANO. Souvisí s tím nějak váš krok?

Věřím, že nakonec se našemu hnutí podaří sestavit stabilní vládu. Když bude ve Sněmovně fungující většinová koalice, bude logicky jednodušší prosazovat náš program. A samozřejmě, že bude pro mne jako poslankyni snazší řešit problémy občanů našeho kraje.

Dostala jste nabídku od pana Babiše podílet se na budoucí vládě?

Jak jsem měla možnost osobně poznat, ve vládě sedí řada odborníků. Máme podle mě mnoho velmi dobrých ministrů, kteří svoji práci už po několika měsících dělají velmi dobře. Nemám ambici být ministryní, ale nikdy neříkám nikdy.

Máte už vytipované kandidáty, kteří by vás mohli v čele kraje nahradit?

To, že jsem připravena opustit funkci hejtmanky do konce roku 2018, jsem jednak oznámila kolegům v hnutí ANO, ale zároveň i našim koaličním partnerům ve vedení kraje. S nimi se teď samozřejmě budeme bavit o tom, kdo by se měl stát mým nástupcem, a také chci hovořit o dokončení projektů, které máme rozdělané a chtěla bych je dotáhnout do konce.

Kolik kandidátů přichází v úvahu?

Tato otázka není o počtu, ale o dohodě nad tím nejlepším kandidátem, který bude dělat odpovědně svou práci a kterého si lidé budou vážit.

Spekuluje se o tom, že vás v čele kraje nahradí náměstek Petr Kubis. Je mezi zvažovanými jmény?

Pan náměstek Petr Kubis rozhodně patří k mým oporám ve vedení kraje. Má velký přehled, je pracovitý a je to skutečný týmový hráč.

Na opuštění funkce jste si stanovila termín zhruba do konce roku, a to kvůli rozjetým projektům. Říkala jste, že je chcete svému nástupci předat v uvozovkách zamašličkované. O který projekt jde zejména?

Začnu zeširoka, tedy tím, co se nám už za minulé měsíce povedlo: rozhodně znepoplatnění dálnice D6 v úseku od Karlových Varů do Chebu, zavedení Senior Pasů se slevami pro naše starší občany, získání finančního příspěvku státu na obnovu Císařských lázní, návrat armády do kraje, příchod velkého investora – BMW Group s mnohamilionovou investicí na Sokolovsku. Za loňský rok jsme také dosáhli rekordního přebytku hospodaření ve výši 500 milionů korun, a to díky změně, kterou jsme zavedli v našem úsporném přístupu k veřejným prostředkům. Chtěla bych ale ještě dokončit i další akce, například aby v našem kraji od nového školního roku zasedli studenti do lavic vojenské střední školy, aby se podařil záměr, který máme ohledně využití loketské školy. Před námi je také zahájení opravy Císařských lázní a potřebujeme dotáhnout prodej areálu u Svatošských skal, aby pořád sloužil lidem, především rodinám s dětmi k jejich volnočasovým aktivitám, tak jako je tomu dnes.

Jaké reakce jste po oznámení svého odchodu zaznamenala?

Víte, moc mě potěšilo, když mi lidé psali v komentářích na Facebooku, že je mrzí můj odchod z pozice hejtmanky, ale na druhou stranu byli chápaví a mému rozhodnutí vyjadřovali respekt. Toho si moc a moc vážím. Ozvali se mi starostové, se kterými jsem ve velmi úzkém kontaktu, podnikatelé, sportovci, starší lidé, se kterými se znám ještě z Horního Slavkova. Mám radost, že ocenili mou práci pro kraj a udělám všechno pro to, abych je nezklamala a kdykoliv budou potřebovat, najdou ve mně zastání.