Než jdu spát, přemýšlím, jakou rtěnku si zítra koupím, říká vizážistka

„Po škole jsem chtěla zdokonalovat své schopnosti. Make-up mě živí, ale zároveň je to i moje vášeň. Než jdu spát, tak už přemýšlím, jakou rtěnku si koupím další den,“ řekla Margarita, která v současnosti žije svůj sen.

Jaká byla cesta k úspěšné vizážistce?

Vždycky mě bavil make-up, ale pořádně jsem se tomu začala věnovat, až když jsem se dostala na kosmetickou školu. Ale stále to byl jen koníček, a klientela, kterou jsem měla, byla poměrně skromná. Když jsem se potom zúčastnila mistrovství republiky a vyhrála ho, bylo pro mě definitivní, že se tomu chci věnovat. Lidí, kteří chtěli ode mě nalíčit, postupně přibývalo. Tak jsem se rozhodla zdokonalit své schopnosti v Make-up institutu v Praze, od té doby se tím živím.

Co vás na téhle práci nejvíc baví?

Už od základní školy jsem věděla, že se chci věnovat umění, jen jsem nevěděla, čemu přesně. Za mě je ta nejatraktivnější věc na make-upu kreativita, to mě rozhodně baví nejvíc a také samozřejmě to, jak dokážete pomocí make-upu zvýraznit krásu ženského obličeje.

Margarita Krupeničová narodila se v roce 1996

mezi její koníčky patří fotografie, návštěva galerií a listování módními časopisy

vystudovala obor kosmetička s maturitou, na který navázala kurzem Master pro A-Z z Make-up institute Prague

Máte nějakou oblíbenou techniku?

Ty se pořád mění spolu s trendy, které přichází a odchází. V tuhle chvíli je to rozhodně práce s krémovými texturami, které můžu různě míchat a nanášet různými způsoby.

Co pro vás bylo zatím největší výzvou?

Účast na mistrovství republiky v make-upu. Konkurence, časový limit, porota i osazenstvo, které pozoruje každý váš krok. To jsou všechno věci, které přispěly k tomu, aby se ze soutěže stala opravdu stresující událost.

Jaké jsou zatím vaše největší úspěchy v oboru?

Řekla bych, že jich bylo víc. Kromě vítězství na mistrovství to bylo líčení Miss 2016 a 2017 a teď i můj vlastní workshop.

Má vaše práce nějaká úskalí?

Samozřejmě, jako každá práce. Například spousta lidí není připravena platit průměrné peníze za takovou službu. To je ale podle mě bohužel v Čechách častý problém, hlavně u uměleckých profesí.

Jak dlouho už děláte workshopy? Co všechno na nich učíte?

Jsem pyšná na to, že tohle byl můj první, a troufnu si myslet, že ne poslední. Tématem prvního kurzu bylo denní líčení a jak ho během pár minut proměnit na večerní.

Vracíte se často z Prahy do rodného kraje?

Zatím mám přibližně stejně práce v obou městech, takže jezdím tam a zpátky podle potřeby. Musím však uznat, že se vždy ráda vracím domů.

Jaký máte v současnosti sen?

Častěji líčit v zákulisí módních přehlídek a pracovat v módním průmyslu v Miláně.

Máte nějaký vzor?

Pro mě je největším vzorem make-up artistka Pat McGrath, hlavně kvůli jedinečnému a kreativnímu přístupu k líčení, je to opravdová živoucí legenda.