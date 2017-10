Lidem pomáhá už to, že se můžou svěřit, říká poradce obětí trestných činů

„Pracoval jsem patnáct let ve věznici a mohu říci, že zatímco s vězni se intenzivně pracuje, u obětí to tak, alespoň dle mého názoru, zdaleka není. Proto jsem do tohoto projektu vstoupil,“ vysvětluje Šinágl.

Které služby lidem v probační a mediační službě nabízíte?

V poradně se specializujeme hlavně na podporu obětí trestných činů a jejich práv. Jsme schopni provést klienta celým trestním řízením, to znamená poradit mu, jak má postupovat, čeho se může domoci, co může očekávat či jak sepsat například návrh na exekuci. Jsme schopni pomoci s širokou škálou problémů.

Klientské hodiny Martina Šinágla v sudý týden pondělí a pátek 8:00 – 11:00 hodin, v lichý týden středa a čtvrtek 8:00 – 11:00 hodin

24 hodin denně je k dispozici na telefonním čísle 725 807 071 či e-mailu sinagl.pms@gmail.com

Jak moc velký zájem o vaši činnost mezi lidmi je?

Neustále se snažíme naše služby propagovat, aby se dostaly do povědomí široké veřejnosti. Zájem je prozatím spíše nárazový. Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi a agenturami, jako jsou například Armáda spásy, Krizové intervenční centrum, Farní charita, nemocnice a mnoho dalších. V rámci vyšetřování odkazuje na naši poradnu i Policie ČR.

Dá se říct, že vás častěji vyhledávají ženy než muži?

Podle mých dosavadních zkušeností je zájem obou stran vyrovnaný.

A s kým se vám líp pracuje? Věřím, že muži si o problémech moc povídat asi nechtějí.

Pravdou je, že ženy si opravdu chtějí o problému více povídat, což u nás není samozřejmě problém. Jinak jsem žádné zásadní rozdíly nezaznamenal.

Co nejčastěji řešíte v rámci pomoci klientům?

Jsou to náhrady škody, vymáhání pohledávek, nejčastěji ohledně neplacení výživného. Dále pak domácí násilí a podobně.

Je nějaký případ, který se vymyká jiným, na který často myslíte?

Již od června řeším případ, kdy tříletého chlapečka s poruchou autistického spektra napadl pes, který v danou chvíli nebyl pod plnou kontrolou svého majitele. Potencionální pachatel - ctím presumpci neviny, se k incidentu staví značně odmítavě. Z útoku svého psa viní otce napadeného dítěte. Prý si měl chlapce lépe hlídat. V současné době je tato kauza řešena pod dozorem státního zastupitelství.

A co zpětná vazba, vnímají lidé vaši pomoc a umí za ni poděkovat?

Klienti, s kterými pracuji delší dobu, viz maminka výše zmíněného chlapečka, jsou vděční. Jejich úleva je viditelná. Pomáhá jim už jen to, že se mají komu svěřit se svými problémy a že se jim někdo věnuje. Prostě to, že se mají s důvěrou na koho obrátit.

Máte kapacitu na další klienty?

Samozřejmě. I když pracuji v této pozici pouze na částečný úvazek, mám stanovené klientské hodiny, kdy jsem připraven klientům poskytnout „první pomoc“. Veškerá komunikace může probíhat i na anonymní bázi.

Kromě anonymity, jsou při sezeních i další pravidla?

Pravidla nejsou stanovena. Podle zákona o obětech trestného činu je obětí každý, kdo se tak cítí. Snažíme se pracovat opravdu s každým, kdo o pomoc požádá.

Jak jste se k této práci dostal?

Od ukončení základní vojenské služby jsem dlouhá léta pracoval ve vězeňské službě s pachateli trestných činů. V rámci zvýšení kvalifikace jsem započal studium Vyšší odborné školy, obor sociální práce, a dostal se blíže do kontaktu s probační a mediační službou. V prosinci loňského roku jsem byl informován o probíhajícím výběrovém řízení PMS do projektu „Proč zrovna já II“, kterého jsem se zúčastnil, a vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem byl vybrán pro pozici poradce pro oběti trestných činů. V oboru sociální problematiky pracuji již dlouhou dobu a věřím, že klientům mohu nabídnout kvalifikovanou podporu.