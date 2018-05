Vedou Pohovory nanečisto. Bývalým trestancům pomáhají najít práci

Kdy přišel první impuls uskutečnit akci Pohovory nanečisto, určenou pro lidi s trestní minulostí?

Krátce po založení naší Pracovní agentury Rubikon v roce 2012 jsme dostali nabídku spolupráce s anglickou neziskovou organizací Working Chance, která Pohovory nanečisto pořádá už dlouhodobě pro klientky s trestní minulostí. My jsme se jejich aktivitou inspirovali a v roce 2013 jsme poprvé realizovali tuto akci v České republice.

Tehdy to bylo kde?

V Praze. První Pohovory nanečisto jsme si zkusili na jaře 2013 se sedmi zaměstnavateli a další ještě ten samý rok v zimě. Od té doby jsme akci pořádali už pravidelně a loni jsme si ji zopakovali dokonce sedmkrát.

V Horním Slavkově to byly vůbec první pohovory za mřížemi?

Ano. Zatím jsme je vždy realizovali na svobodě, ačkoliv už před rokem jsme v rámci projektu Yellow Ribbon Run zapojili poprvé do pohovorů i vězně ze Stráže pod Ralskem a Světlé nad Sázavou. Samotná akce se však odehrávala na svobodě.

Proč zrovna Horní Slavkov?

Protože je to jedna z věznic, se kterou se nám dlouhodobě dobře spolupracuje, je otevřená inovacím a měla zájem se na akci podílet. To ale neznamená, že neplánujeme do budoucna tyto pohovory i v jiných věznicích.

Takže jste byli průkopníky, kteří šli přímo do vězení?

Ano. Máme zkušenosti, že věznice se více a více otevírají zaměstnavatelům, ale samotnou akci Pohovory nanečisto jsme letos ve věznici dělali opravdu poprvé.

Milan Roháč Narodil se v Mostě.

Po střední škole pracoval 20 let jako krupiér v kasinu v České republice, ale i například v Hongkongu.

v kasinu v České republice, ale i například v Hongkongu. „Poté jsem se rozhodl přejít na druhou stranu herního stolu a začít pomáhat lidem , kteří se kolikrát dostali kvůli své závislosti na hazardních hrách do konfliktu se zákonem. Opravdu mám pár bývalých hráčů, kteří se následně stali mými klienty v Rubikonu," říká Milan Roháč.

Většinu volného času tráví na chatě, kde se zároveň stará o zahradu a domácí mazlíčky. Ze sportu ho baví power joga a home workout.

Kolik klientů se celkově zúčastnilo Pohovorů nanečisto?

Celkově se účastnilo už více než 200 klientů a zhruba o polovinu méně zástupců firem. Jen v roce 2017 to bylo 60 kandidátů a 50 personalistů.

Jakou mají tyto pohovory úspěšnost?

Úspěchem je již samotná účast kandidátů a zaměstnavatelů – pro obě strany se jedná mnohdy o první příležitost zkusit si tzv. férový nábor v bezpečném prostředí. To znamená, že kandidát mluví zcela otevřeně a přitom stručně a věcně o své trestní minulosti a zaměstnavatel se doptává jen na ty souvislosti, které jsou vzhledem k nabízené pozici důležité. Zaměstnavatelům se tak uleví od pročítání výpisů z rejstříků trestů, které jsou pro člověka bez právního vzdělání vlastně jen změtí paragrafů a mnohdy se také dozví, že trestní minulost nemusí vůbec nijak souviset s výkonem zaměstnání. Přidanou hodnotou pro zaměstnavatele je také fakt, že se během poměrně krátké chvíle stihne seznámit s minimálně čtyřmi prověřenými kandidáty, o kterých my už předem víme, že mají opravdu chuť pracovat. A pokud se nejedná o Pohovory nanečisto ve věznici, tak mohou nastoupit vlastně hned. U posledních pohovorů, které se uskutečnily právě ve Věznici Horní Slavkov, získali tři klienti konkrétní nabídku práce, a to v oblasti automobilového průmyslu. Velmi často se stává, že kandidát z této akce odchází s reálnou nabídkou na zaměstnání, ačkoliv to není primárním účelem pohovorů.

Na co se zaměřujete během cvičných pohovorů?

Hlavním cílem je zprostředkovat autentický zážitek jak našim klientům, kteří se třeba i díky uvěznění dlouho s žádným zaměstnavatelem nebavili, tak i zaměstnavatelům. Ti dopředu vědí, že kandidáti mají sice nějaký škraloup za sebou, ale svou situaci řeší a stojí o změnu. Klienti během pohovoru mají možnost zjistit, zda se při popisování své trestní minulosti nedopouštějí zásadních chyb, které je při běžných pracovních pohovorech mohou z výběrových řízení vyřadit. Přímo od zaměstnavatelů totiž dostávají zpětnou vazbu. A ta je často pozitivní, což klientům posiluje sebevědomí. Zaměstnavatelé, kteří jsou na této akci poprvé, naopak odcházejí často plní dojmů a překvapení ze zjištění, že člověk se záznamem je mnohdy stejně cenný zaměstnanec jako ten, který třeba záznam nemá.

Učíte je i fígle, jak udělat ten správný dojem. Mám tím na mysli pevný stisk, pohled do očí a tak?

Před pohovory se klienti vždy individuálně připravují s našimi pracovními poradci. Ti jim řeknou, jaké typy otázek personalisté u pohovoru kladou, jak mají vystupovat, jak mají popsat svou trestní minulost a čeho se naopak vyvarovat. Ale i to, že je dobré si připravit otázky na zaměstnavatele a mít na paměti, že tak jako zaměstnavatel ode mne něco poptává, já jako zaměstnanec mohu naopak něco nabídnout. Tohle všechno pohovorům předchází a určitě se nejedná jen o jednu schůzku nad tímto tématem. Obecně je to tak, že než klienta na Pohovory nanečisto pozveme, musíme ho nejprve poznat a vědět, co přesně ho k nalezení zaměstnání motivuje, na jakou pozici se hodí, jak je spolehlivý atd.

Stalo se, že jste měli člověka, který neměl absolutně žádnou zkušenost s pracovním pohovorem?

Ano. Máme i klienty, kteří nikdy nepracovali na pracovní smlouvu, tudíž ani neabsolvovali klasické přijímací pohovory.

Jsou to většinou lidé se základním vzděláním nebo i středoškolským?

Většinou má klient bez zkušenosti s pohovorem základní vzdělání, ale obecně máme mezi našimi klienty velké zastoupení vyučených lidí, ale i středoškoláky nebo vysokoškoláky. Když si vzpomenu na poslední pohovory v Horním Slavkově, tak to byli převážně klienti se základním vzděláním, jeden s maturitou a dva byli vyučeni.

Proč je tak důležité, aby u pohovoru mluvili o své kriminální minulosti?

Často se stává, že naši klienti sami z výběrového řízení odstupují ve chvíli, kdy se jich personalisté zeptají na trestní minulost nebo chtějí výpis z trestního rejstříku. Ani to nezkusí. Při cvičných pohovorech mají příležitost poznat, že když se personalistům svěří, může jim to otevřít cestu k práci. Personalisté oceňují upřímnost a pomáhá jim vědět, kdo před nimi sedí a žádá o práci. Když bude minulost podána stručně, věrohodně a navíc tam bude slyšet vlastní odpovědnost za to, co klient spáchal, tak může práci získat.

Nemá to i jiný pozitivní efekt? Najednou vidí, že ho společnost přijme i s kriminální minulostí...

Když člověk někomu odkryje svou trestní minulost a vidí, že ho hned neodsuzují, tak mu to může dodat sebevědomí. A také může získat jistotu, že existují lidé, kteří jsou k osobám s trestní minulostí otevření a ochotní jim dát šanci.

Jak vypadaly pohovory, když tam byli i skuteční zaměstnavatelé?

Naposledy při akci proběhla čtyři kola pohovorů – jeden zaměstnavatel vždy se čtyřmi kandidáty. Každé kolo trvalo 15 minut, následovala krátká pauza, během které zástupci zaměstnavatelů vyplňovali zpětnou vazbu. K dispozici měli i strukturované životopisy všech kandidátů. Nejčastěji se ptají na předchozí praxi, mezery v životopisech (způsobené například pobytem ve vězení), ale i na plány do budoucna, v jakém oboru by se nejradši chtěli uplatnit. Přítomnost skutečných zaměstnavatelů dává akci váhu, nejde jen o nácvik sebeprezentace, ale o reálnou příležitost být blíže trhu práce.

Co si slibujete od těchto pohovorů? Bude to mít nějaký efekt?

Je to cenná a efektivní zkušenost pro zaměstnavatele, kteří aktuálně trpí velkým nedostatkem pracovních sil a začínají hledat vhodné kandidáty i mezi lidmi s trestní minulostí. Často ale nemají vlastní zkušenost s tématem trestní minulosti, nevědí, jak a zda vůbec o ní mluvit. Takové firmy se mohou na pohovorech potkat s těmi, kteří tu zkušenost už mají, a mohou se tak pobavit o výhodách a rizicích spojených s těmito zaměstnanci. V neposlední řadě jsou tu i média, která se o naše aktivity zajímají, a pomáhají nám tak prolamovat stereotypy. Je třeba mluvit o tom, že když podporujeme zaměstnávání lidí s trestní minulostí, šetříme veřejné finance a vytváříme bezpečnější prostředí. Tím, že se bývalý vězeň začlení zpět do společnosti, klesá riziko, že znovu spáchá nějaký trestný čin.

Oslovují vás tedy sami zaměstnavatelé s tím, že by chtěli pomoci?

Ano, v poslední době se na nás obracejí i sami, pokud mají problém obsadit volné pracovní pozice. Nejde jen o pomoc či společenskou odpovědnost zaměstnavatelů, ale také o častější zkušenosti s tím, že zaměstnat někoho po výstupu z věznice znamená přijmout zaměstnance, který si své práce váží.

Jak je to v Karlovarském kraji?

Tady máme v současnosti padesát spolupracujících zaměstnavatelů, kterým můžeme nabídnout zhruba stejné množství prověřených kandidátů, se kterými pracujeme na pobočkách v Karlových Varech, Chodově, Sokolově, v Chebu nebo ve všech místních věznicích.

Připravujete je i na negativní přístup na úřadech?

Pořádáme kurzy Získej zaměstnání, kde jsou součástí i nácviky asertivních technik, ale není to hlavní podstata našich programů. Pomáháme klientům hlavně s nalezením zaměstnání a řešením dluhů.

Řešíte v současnosti veřejně prospěšné práce?

V rámci prostupného zaměstnávání pomáháme klientům, které se nám zatím nedaří umístit na volný trh práce. Pro ně mohou být VPP řešením, jak získat potřebnou praxi a následně se pak ucházet o zaměstnání i třeba v soukromém sektoru.

Získal už někdo touto cestou přes pohovory práci? Teď mám na mysli ty na svobodě.

Ano. Nejednou některý z uchazečů během tréninkového pohovoru zaměstnavatele zaujal natolik, že dostal skutečnou nabídku práce.

Je tam konkrétní zaměření té práce nebo je tam široký výběr?

Je to velmi široké. Tím, že jsme v Karlovarském kraji, tak máme k dispozici spoustu lázeňských domů a hotelů, které s námi spolupracují. Potom máme kandidáty na sanitáře, uklízeče nebo je to průmyslová a strojírenská výroba či porcelánky. Vždy oslovíme velké zaměstnavatele v dané lokalitě. Téměř se nesetkáváme s odmítnutím.

Má zaměstnavatel nějaké výhody, když zaměstná vašeho klienta?

Zaměstnavatelé oceňují, že dostanou prověřeného kandidáta. Mají o něm informace - o jeho praxi, minulosti a celkové sociální situaci. Zároveň kandidáty podporujeme i po nástupu do práce, kdy například řeší svou zadluženost. Více než 70 procent takových zaměstnanců pak zůstává v pracovním procesu bez problémů i po zkušební době. Pokud jde o člověka po propuštění z výkonu trestu, tak řešíme i zprostředkování bydlení.

Plánujete pohovory i v dalších věznicích?

Plánujeme, nejen zde v Karlovarském kraji, ale i například ve spolupráci s Věznicí Jiřice.