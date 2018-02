Je důležité, aby lidé při zásahu nepřekáželi, říká šéf horské služby

Jak velký vliv má na počet výjezdů počasí?

Počasí na horách je samozřejmě jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují návštěvnost a ruku v ruce s tím pak i počty zranění. Pokud je sezona chudá na sníh a mrazivé počasí, návštěvníků je méně, a naopak.

Má na úrazy na horách vliv také druh sněhu? Například, jestli na umělém sněhu hrozí jiná rizika než na tom čerstvě napadaném?

Pokud jde o bezpečnost jízdy na sjezdových tratích, nemá na ni vliv to, zda je sníh přírodní, nebo umělý. Nicméně zásadní vliv má povrch sněhu při klimatických změnách, zda je měkký či tvrdý a zledovatělý. V závislosti na počasí jsme letos zaznamenali asi všechny kvality sněhu. Ten ale byl převážně technický.

Ošetřujete častěji lyžaře či snowboardisty?

Stále převažují úrazy lyžařů. To je dáno zejména tím, že snowboardistů se přece jen pohybuje na sjezdových tratích méně. V Krušných horách je ten rozdíl počtu asi tři ku jedné.

Jaká zranění jsou typická?

Trend je u lyžařů dlouhodobý. Je to kvůli stylu lyžování a typu lyží. Dnes už nepřevládají zlomeniny, ale pohmožděniny a problémy s klouby, hlavně koleny. U snowboardistů to jsou předloktí a zápěstí. Procento zlomenin je menší než poranění kloubů.

Jízda na lyžích i snowboardu se s postupem času stále zrychluje. Má to vliv na počet a druh zranění?

Jízda sice bývá rychlejší, ale zároveň s tím se výrazně zvýšila informovanost návštěvníků sjezdovek o pravidlech bezpečného provozu. Kromě toho dnes lyžaři i snowboardisté častěji než dříve používají ochranné pomůcky. Přilby jsou už v podstatě normou, dnes není výjimkou ani používání chráničů páteře. Takže na počet zranění má vliv spíše množství osob, které se na sjezdovkách nyní pohybují.

Jak se lidé na horách chovají? Dodržují pravidla a pokyny?

Lyžaři a snowboardisté se většinou bezohledně nechovají, ale výjimky jsou a následky pak bývají těžké. To se obvykle stává při srážkách, kdy jeden z lyžařů pravidla nerespektuje a srazí druhého. Takový střet končívá těžkými zraněními.

Jak jsou na tom lidé se znalostí základů první pomoci?

V řadě případů svědci nehody dokážou laicky pomoct, ale nebývá to časté. My od návštěvníků sjezdových tratí ani znalosti první pomoci neočekáváme. Důležité pro nás je, aby při našem zásahu nepřekáželi. Pokud ale umějí kvalifikovaně pomoci, uvítáme to.

Stávají se nehody také na běžkách?

I běžkaři si přivodí pády se zraněními, někdy dokonce při špatném plánování trasy zůstanou v terénu po setmění a zabloudí. Pohybují se obvykle po běžeckých trasách, méně už na ostatních cestách, sporadicky pak ve volném terénu. Nicméně letos na většině míst Krušných hor není dostatek sněhu, tím pádem nejsou upravené stopy, a tak se běžkaři mohou oblíbenému sportu věnovat většinou jen v okolí Klínovce.

Mohou lidé například i tady, v Krušných horách, skutečně zabloudit?

Zabloudit můžete i v lesoparku na zámku Konopiště. Lesy v Krušných horách jsou rozlehlé, často velmi těžce prostupné, a když turista sejde ze značené stezky, může zabloudit. Časté je to zejména na podzim při vrcholící houbařské sezoně, kdy se řada lidí vydá do volného terénu, který neznají.

Je nějaký výjezd z letošní sezony, na který jen tak nezapomenete?

Musím říci a zaklepat, že letošní sezona zatím nijak nevybočila z dlouholetých standardů. Takže naprostá většina zásahů byla v podstatě stejná jako v jakékoliv jiné sezoně.

Na co by si návštěvníci hor do konce této sezony měli dát v Krušných horách pozor?

Především na dodržování Desatera FIS pro bezpečný pohyb na sjezdových tratích a také pravidel pro bezpečný pohyb v horském terénu, obojí lze najít na webových stránkách Horské služby. A je to hlavně jízda ohleduplná k ostatním, jízda s ohledem na vlastní schopnosti, nepřeceňování sil, pozornost věnovaná kvalitní výstroji, používání přileb a jiných prvků ochrany. V těchto dnech upozorňuji také na pohyb mimo sjezdové tratě, protože povrch cest tam, kde je sníh, je tvrdý a silně zledovatělý.