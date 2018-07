Když běžné metody selžou, pomáhá konopí, říká primář, který léčí bolest

Proč léčíte zrovna konopím?

Tato léčba je jedna z možností, jak léčit bolest. Především u případů, kdy konvenčnější metody léčby bolesti selhávají. Samozřejmě neléčíme pouze konopím.

Koho teď těmito tabletami léčíte?

V současné době, neboť jsme na počátku, a jedná se o jednotlivé pacienty, převažují ti s chronickou nenádorovou bolestí. Zejména ti s přetrvávající bolestí po operacích páteře, neurochirurgických zákrocích nebo s komplexním bolestivým regionálním syndromem. Léčba je možná i u pacientů s chronickou nádorovou bolestí. Opět zdůrazňuji, že je to jedna z možností léčby bolesti.

Čím je léčebné konopí tak výjimečné oproti jiným lékům proti bolesti?

V konopí bylo identifikováno více než 500 odlišných chemických sloučenin. U řady těchto látek není jejich účinek znám, u jiných se účinek vzájemně doplňuje, umocňuje, nebo naopak potlačuje. Psychoaktivní látky jsou farmakologicky nejúčinnější složka v konopí. Ty fungují přes systém kanabinoidních receptorů, které můžeme nalézt v celé řadě orgánů lidského těla, z čehož vyplývá široké spektrum účinků. V extrémním případě, budeme-li akceptovat názory některých zastánců léčby konopím, může být lékem úplně na všechno od infekce až po rakovinu. Toto bych samozřejmě bral s nadsázkou, nicméně léčebný potenciál konopí nás jistě ještě může překvapit.

Jste první nemocnicí v kraji, která tuto léčbu zavedla. Jak jste se k této metodě tlumení bolesti dostal?

Před lety jsem se v rámci své praxe účastnil klinických studií monitorujících účinek konopí u pacientů s rakovinou, s obtížně zvladatelnou bolestí. Přesto začít léčit konopím je u nás poměrně komplikované. Musíte splnit řadu legislativních podmínek, najít spolupracující kolegy, domluvit se s lékárnou a nevzdávat se při prvním nezdaru. Přesto se domnívám, že se nejedná o léčbu, která je nějakým způsobem nestandardní.

Josef Trnka Narozen v srpnu LP 1972 v Sokolově, je ženatý, má dvě dcery , manželka lékařka na RDG rovněž Nemocnice Sokolov.

v srpnu LP 1972 v Sokolově, je ženatý, má , lékařka na RDG rovněž Nemocnice Sokolov. 1986-1990 gymnázium v Sokolově, 1990-1996 LF UK v Plzni, atestace I.st. (1999) a II.st. (2004) v oboru Anesteziologie a resuscitace, atestace v oboru Paliativní medicína a léčba bolesti (2008).

v Sokolově, 1990-1996 v Plzni, atestace I.st. (1999) a II.st. (2004) v oboru Anesteziologie a resuscitace, atestace v oboru Paliativní medicína a léčba bolesti (2008). Od srpna 1996 pracuje v sokolovské nemocnici – na ARO do 2016, včetně Pracoviště pro léčbu bolesti od 1998, od 2016 jako primář MOJIP+LB (multioborová jednotka intenzivní péče a léčba bolesti).

– na ARO do 2016, včetně Pracoviště pro léčbu bolesti od 1998, od 2016 jako MOJIP+LB (multioborová jednotka intenzivní péče a léčba bolesti). Členství v ČLK (České lékařské komoře), od r. 2009 předseda Okresního sdružení v Sokolově, od r. 2014 člen představenstva ČLK za Karlovarský kraj), LOK-SČL, odborné společnosti ČLS JEP (ČSARIM, SSLB, ČSPM …).

v ČLK (České lékařské komoře), od r. 2009 předseda Okresního sdružení v Sokolově, od r. 2014 člen představenstva ČLK za Karlovarský kraj), LOK-SČL, odborné společnosti ČLS JEP (ČSARIM, SSLB, ČSPM …). Zájmy: čtení, času však málo - rodina, přátelé, sport (volejbal, fotbal, tenis, stolní tenis, lyžování), rybaření, kvalitní hudba napříč žánry dle nálady a situace (U2, Bob Dylan, Chris Rea, Nirvana, Dire Straits, Karel Kryl, Lucie, klasika), literatura odborná i oddechová (fantasy, sci-fi, historické), oblíbení autoři Robert Merle, Miroslav Žamboch, Ondřej Neff, Andrzej Sapkowski, R. E. Feist, Isaac Asimov, Robert A. Henlein, Jiří Kulhánek a řada dalších, TOP kniha třeba Dům Páně od Samuela Shema.

Proč vás tak zaujala?

Na našem pracovišti se řadu let setkávám s pacienty, kteří trpí krutými bolestmi, a bohužel ne vždy jsme jim schopni pomoci. Když vyčerpáme dostupné metody a další techniky ke zvládání chronické bolesti, stane se, že určité procento pacientů nemá dostatečnou úlevu. Pak potřebujeme alternativu, kterou bychom mohli nabídnout. Navíc mne zajímala i problematika léčby konopím u onemocnění, jako je Parkinsonova choroba, a to i proto, že se toto onemocnění vyskytlo i v mé rodině.

Má tableta s konopím účinek jako tradiční joint? Může se stát, že se pacient takříkajíc sjede?

Ano i ne. Je to trošku komplikovanější. Vzhledem k tomu, že se jedná o orální podání, účinek nastupuje pomaleji a přetrvává déle. Cílem není pacienta sjet, ale ulevit mu od bolesti, případně i jiných potíží, a to tak, aby fungoval s co nejmenšími doprovodnými příznaky. Když se podaří vybrat vhodného pacienta a dávku nastavit, aby mu vyhovovala, pak by neměl mít žádné a nebo minimální vedlejší účinky.

Je léčba konopím běžnou praxí mimo Českou republiku?

Jak v kterých zemích. Zcela určitě vás nepřekvapí, že Holandsko je v tomto směru světovým lídrem a je to tam standardní praxe. Stejně tak v Německu může léčebné konopí předepisovat jakýkoliv lékař. Oproti tomu na Slovensku ho k léčebným účelům předepisovat nelze. S léčbou konopím se setkáte i v Kanadě a Spojených státech amerických.

Co musí pacient splňovat, abyste mu mohli nasadit konopnou tabletu?

Základní podmínkou je správná diagnóza. Zjistíme, zda má vůbec smysl tablety nasazovat. Například v situaci, kdy selhává dosavadní léčba bolesti, ať pro nedostatečný účinek, nebo závažné nežádoucí účinky. Jedná se spíše o jednotlivé pacienty. Do budoucna jich může být víc, ale neočekáváme nějaké masivnější rozšíření.

Kde berete konopí na výrobu tablet?

Na rozdíl od konopí pro rekreační účely, kde se obsah účinných látek liší rostlina od rostliny a je možná kontaminace mikroby nebo těžkými kovy, v případě léčebného konopí jsou veškeré výrobní kroky standardizovány tak, aby bylo dosaženo přesného složení. Jinými slovy, přísně kontrolovaná výroba zaručuje, že účinná složka je zastoupena v deklarovaném množství. Jsme tak schopni předem odhadnout léčebný potenciál i případné nežádoucí účinky. Veškeré konopí pro léčebné užití musí být schválené Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Náročnost schvalovacího procesu bohužel může vést k výpadkům na trhu. V současné době máme k dispozici konopí z Kanady i České republiky. Léčebná forma v kapslích, které používáme, je připravovaná v naší lékárně z dodané suroviny. Tu jsme zvolili ve spolupráci s doktorem Hřibem z Fakultní nemocnice v Brně a po konzultaci s tamní fakultní lékárnou, neboť právě kolega Hřib patří k uznávaným odborníkům v léčbě konopím a má s ní zkušenosti.

Na co jiného se dá aplikovat léčba konopím?

U nás se řeší chronické bolesti, ale skalní zastánci tvrdí, že se dá využít téměř na všechno. S tím bych minimálně polemizoval. Asi jste slyšela, že konopím se léčí i rakovina nebo třeba kožní plísně. Hodně záleží na tom, jak je zpracováno a podáváno. V naších podmínkách se bavíme striktně o léčbě bolesti formou kapslí, kde je surové konopí při výrobě zpracováno tak, aby došlo k uvolnění účinných látek. Do budoucna je tu myšlenka na aplikaci vaporizérem, což je další metoda, kdy se konopí zahřeje na vysokou teplotu, ale nedojde k hoření s tím, že se inhalují páry. Má pak rychlejší nástup účinku a kratší dobu trvání.

Dřív se používalo morfium, které se nahrazovalo heroinem a naopak. Jsou i dnes dostupné podobné látky?

Heroin ani LSD k dispozici není. Nicméně máme celou řadu opioidů a morfin se i nadále používá. Ať už v injekční formě nebo v tabletách, ve sprejích či náplastech. V léčbě bolesti jsou ale účinné i další látky, které nepatří mezi opiáty.

Je těžké sehnat konopí na výrobu léků?

Pokud je na trhu k dispozici, nikoliv. Když není, je to prakticky nemožné. Problém je cena, protože se nejedná o službu hrazenou pojišťovnou.

Nastala nějaká komplikace s dodávkou konopí?

Poté, co jsme s velkým úsilím zahájili léčbu pěti pacientů na ambulanci a nasadili první dávku, konopí došlo. A tak jsme čekali dalších šest týdnů, než bude další. Teď je k dispozici kanadské i české konopí, které se navzájem liší složením účinné složky. Výpadek ale byl a bohužel se opakuje. Kolegové, kteří léčí konopím už delší dobu, jich zažili několik. Musíme ale léčit s tím, co máme.

Vidíte nějaký vývoj léčby touto nekonvenční metodou i do budoucna, že by se rozšířila?

Já myslím, že ano, a brzy se rozšíří po celé republice. Nově má v naší nemocnici povolení k předepisování léčebného konopí i primářka Balatková. V Karlových Varech čeká paní doktorka Doubková a lékárna v karlovarské nemocnici už má akreditaci.

Jak dlouho vám trvalo získat povolení, abyste mohli konopí používat?

Vlastní povolení od odeslání přišlo do měsíce, ale všechna ta příprava před tím přes prostudování odborné literatury a zapojení lékárny, tak od té první myšlenky po rozhoupání se jsou to dva až tři roky.