Hlavní je získat si lidi a dát jim, co potřebují, říká nový šéf nemocnice

Nemocnici patřící skupině Nemos chce rozvíjet směrem, kterým už je nastavená. „Jsou tu skvělí primáři, kteří jsou hybnou silou celé nemocnice. Naším úkolem bude jim dovolit a dopřát to, co chtějí dělat, a dát to, co potřebují. Cílem je poskytovat pacientům kvalitní péči a budovat si s nimi důvěrný vztah,“ popsal svou úlohu ředitel.

Do funkce jste nastoupil 1. srpna. Kam vedly vaše první kroky?

Jak je mým zvykem, první věc, kterou jsem udělal, byla návštěva všech oddělení a rozhovory s primáři, abych věděl a viděl, jak nemocnice vypadá a funguje. Musel jsem si udělat vlastní obrázek.

Překvapilo vás něco? Jak na vás nemocnice zapůsobila?

Překvapila mě vysoká míra profesionality lékařů, sester i ostatního zdravotnického personálu. Nemocnici vždy vytváří zaměstnanci a v této oblasti máme na čem stavět. V ostatních oblastech mě už nic nepřekvapilo. Ve zdravotnictví pracuji přes sedm let a ten trend je ve všech podobných zařízeních víceméně stejný. Potěšilo mě, že tato nemocnice měla nastavený fungující systém, protože to není pravidlem.

V jakém stavu se podle vás nemocnice nachází?

Sokolovská nemocnice funguje velmi dobře a má v kraji své nezastupitelné místo. Je skvělé, že se realizují rozvojové plány, které následně ocení především pacienti, a to je náš hlavní cíl. Modernizujeme, rekonstruujeme a zkvalitňujeme. To je náš dlouhodobý cíl. Obecně ale platí, že se tu řeší podobné problémy jako jinde v republice.

Jaké konkrétně?

Tím myslím například počty personálu. Ale musím zaťukat, že zatím to zvládáme. I díky zaměstnancům, kteří svou práci berou velmi odpovědně a snaží se. Za to jim děkuji.

V Karlovarské krajské nemocnici chybí okolo 140 sester, jak jste na tom vy?

Přesné číslo sestřiček, které nám chybí, vám neřeknu, ale chybí nám. V rámci kraje není kde je brát. Děvčata tuto práci nechtějí dělat. Je to velká škoda, protože je to práce smysluplná a záslužná. Navíc i hodně zodpovědná, proto si všichni zaslouží velké uznání a respekt. Velkou potíží je v tomto nedaleká hranice s Německem, kde si mohou vydělat daleko více než v českém zdravotnictví.

Jak nedostatek středního personálu řešíte?

Asi jako všude jinde, dohodami, přesčasy. Je to náročné, ale zvládáme to.

Lákáte sestřičky na nějaké bonusy či výhody?

Máme náborové příspěvky a desítky zajímavých bonusů jako například nově hlídání dětí zaměstnanců. Snažíme se, jak jen to jde, ale říkám, poptávka převyšuje nabídku. Na čem to především můžeme postavit, to je dobrý a přátelský kolektiv, moderní a příjemné pracovní prostředí a vstřícné zacházení ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanci jsou pro nás důležití. Snažíme se, ale problém je jinde.

Trendem je zaměstnávat zahraniční zdravotníky, platí to také v sokolovské nemocnici?

Hodně se o tom mluví, ale málo se toho v tomto dokázalo. U lékařů bezesporu ano, například naše interna je takové mezinárodní oddělení. Ale zahraničních sestřiček moc nemáme, kromě Slovenek, které ale už dnes nepočítáme za zahraniční pracovníky.

Jedním z bonusů je zmíněné hlídání dětí zaměstnanců, jak hodnotíte tento krok?

S tímto projektem jsme začali v létě, kdy vedení nemocnice chtělo pomoci svým zaměstnancům. Musím říci, že je hojně využíván a je to jedna z cest, jak do budoucna nalákat případné posily. Nyní připravujeme hlídání dětí i v průběhu školního roku – v období všech různých prázdnin. Můžeme nabídnout aspoň částečný návrat do pracovního prostředí maminkám na mateřské dovolené.

S jakou vizí vstupujete do vedení nemocnice?

Chci nemocnici rozvíjet směrem, kterým už je nastavená. Vše je o primářích. Na spádovou oblast jsme tu dvě nemocnice, my a Karlovy Vary, proto musíme naše pacienty hýčkat a udržet si je. Naším cílem je poskytovat pacientům kvalitní péči a budovat si s nimi důvěrný vztah.

Jaké máte priority?

Otvíráme nově zrekonstruované oddělení šestinedělí a k tomu bude nyní celému gynekologicko-porodnickému oddělení velet nový primář. Toto oddělení bude chloubou nemocnice a nabídne maminkám komfort, který tento druh péče vyžaduje. Takže chci, aby se vše rozjelo tím správným směrem. Máme ale i jiná oddělení, která odvádí skvělou práci a zasloužila by zde zmínit. Celkově je naší prioritou, abychom byli vyhledávanou nemocnicí s dobrou pověstí.

Na Karlovarský kraj připadají čtyři porodnice, není to podle vás moc?

Ženy si vybírají, kam půjdou rodit. Jedná se o velmi specifický obor a budoucí maminky musí mít k místu, kde budou rodit, důvěru. Sokolovská nemocnice má nového primáře, Františka Černého, a dovolím si tvrdit, že máme trumf v ruce. Je to skvělý odborník s mnohaletou praxí. V oblasti porodů je potřeba pokrýt spádově celou oblast Karlovarska a čas ukáže, zda jsou čtyři porodnice moc, nebo málo.

Budovy nemocnice patří Karlovarskému kraji, společnost Nemos je má v pronájmu. Jak vypadá spolupráce s krajem?

Spolupráce je nadstandardní. Kraj nám pomáhá ve vylepšování nemocnice a při rekonstrukcích některých oddělení jako například šestinedělí či do budoucna operačních sálů. Vážíme si toho. Rádi bychom v tomto trendu pokračovali.

Některé nemocnice si stěžují na peníze od pojišťoven, vy s nimi problém nemáte?

Téma pojišťoven a úhrad za péči je nekončící. Nechceme jít cestou permanentního stěžovatele na vše a na všechny. Naším úkolem je ukázat jim a přesvědčit je o tom, že svou práci děláme dobře a kvalitně a že to celé dává koncepčně smysl. A o to se snažíme. Společným cílem by měl být spokojený pacient a na to je potřeba neustále myslet.

Máte tu v rámci kraje unikátní oddělení, například oční. Je to taková vaše perla?

Oční je opravdu na vysoké úrovni, čemuž pomáhá i primář Andrej Farkaš. Nesmí se ale zapomínat, že mezi kvalitní oddělení patří i gynekologie, ortopedie nebo chirurgie. Je to dáno vzdělanými lidmi na našich pracovištích.

Po dokončení rekonstrukce šestinedělí by podobnou akci potřebovalo i dětské oddělení, je to v plánu?

Já si myslím, že kromě dětského by se mělo zlepšit i chirurgické oddělení, tam potřebujeme vyměnit podlahy, zlepšit operační sály. Chceme se jako nemocnice dál rozvíjet, ale kde začneme a kolik to bude stát, to vám zatím neřeknu. Ale plány máme velké.

Přicházíte z České Lípy, co si s sebou nesete?

Určitě chci dál pokračovat v tom, co se mi osvědčilo, a to je komunikace. Nemocnice stojí na lidech, na zaměstnancích. Ti poskytují pacientům péči, bez nich to nejde. Pokud je nepřesvědčíte, že to myslíte vážně, tak to nepůjde.

V krajské nemocnici se budou od prvního ledna zvyšovat mzdy. Chystáte něco podobného?

Peněz není nikdy dost. Jsme soukromé zařízení, ale na našich zaměstnancích nám záleží. V současné době nejsem schopen říct, jestli a o kolik od Nového roku přidáme. Chceme ale, aby byli naši zaměstnanci spokojeni a pracovali v sokolovské nemocnici rádi.