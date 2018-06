Chceme, aby diváci viděli filmy, které chtějí, ne které na ně zbydou

„Většinu z filmů uvádíme minimálně třikrát, což je naše dlouhodobá tendence. Chceme, aby i ti diváci, kteří do Varů přijedou na jeden či dva dny, měli možnost vidět filmy, které chtějí vidět, a ne ty, které na ně zbydou,“ říká.

Jaká je česká účast na letošním festivalu?

Je velice bohatá. Máme hned devět světových premiér napříč oficiálním soutěžním programem. V hlavní soutěži budou uvedeni dva čeští zástupci, a to Všechno bude od Olma Omerzua a Domestik Adama Sedláka. V soutěži Na Východ od Západu budou taktéž dva nové hrané filmy, Chvilky od Beáty Parkanové a Chata na prodej Tomáše Pavlíčka. I v dokumentární soutěži máme dvojí zastoupení, a sice Mimořádnou zprávu od Tomáše Bojara a V Mosulu.

Letos se do programu hodně zapojí letní kino. Je pro vás stále víc nepostradatelné?

Je to tak. My jsme si vědomi tohoto legendárního místa karlovarského festivalu. Jsme velice rádi, že jej můžeme užívat a přispět ke kulturnímu ruchu v Karlových Varech tím, že tam plánujeme projekce. Letos vlastně něco bude v letním kině každý druhý den.

Na jaké projekce se v něm mohou lidé těšit?

V sobotu 30. června tam Tim Robbins osobně uvede Vykoupení z věznice Shawshank, a to ve 22:30. O dva dny později se koná večer Českého rozhlasu, o další dva dny později večer města a v pátek šestého července se vracíme opět my s filmem Léto Kirilla Serebrennikova. Těsně po slavnostním zakončení v sobotu sedmého července bude v letním kině pro karlovarské návštěvníky uveden film, který hodinu předtím uvidí diváci v sále hotelu Thermal během slavnostního zakončení, a sice francouzskou komedii Utop se, nebo plav.

Karlovy Vary uvedou před festivalem kino do provozuschopného stavu. Nemáte kvůli tomu nějaké komplikace?

Ne, to kino je aktuálně ve stavu, ve kterém my můžeme hrát bez problémů filmy. Samozřejmě před několika lety jsme museli vyřešit problém s pětatřicetimilimetrovým materiálem a přechodem na digitál, což se podařilo, a tudíž nás dneska už nic nelimituje a návštěvníci tam chodí moc rádi jako v těch legendárních devadesátých letech i desítky let předtím.