Nový senátor za Sokolovsko Balatka chce pomoci postiženému regionu

Co říkáte svému volebnímu úspěchu?

Velmi mne to překvapilo. Vstoupil jsem do voleb s obrovský hendikepem. Oproti zkušenému starostovi a místostarostce jsem byl v jistém smyslu pěšák. To vítězství bylo skutečně nečekané. Zvlášť, když jsem si sečetl hlasy, které moji protikandidáti ze sokolovské radnice společně získali v prvním kole.



Co uděláte nyní, po volbách, jako první věc?

Chystám setkání se všemi starosty v regionu. Chtěl bych se s nimi po komunálních volbách seznámit a zároveň je informovat, jaké možnosti senátor má. Aby věděli, že se na mne mohou obracet.



Čemu se chcete v Senátu věnovat?

Protože mne velmi zajímá budoucnost regionu, moc rád bych zasedl ve výboru pro regionální rozvoj. V obdobném jsem pracovat i čtyři roky v krajském zastupitelstvu, tak bych mohl na svou práci navázat. Ale to nezáleží úplně na mě, uvidíme, zda se to podaří.



Co byste chtěl v regionu změnit?

Potýkáme se s mnoha problémy. Jsme součástí Sudet, patříme mezi strukturálně postižené regiony. Z toho mnohé potíže vyplývají. Problémem jsou například vyloučené lokality. Rád bych také prosadil změnu daňového zákona, která by mohla pomoci lidem v exekuci. Ta změna by mohla pomoci zrovnoprávnit jejich postavení na trhu práce.



Jak Vás napadlo, že budete kandidovat do Senátu?

To vůbec nevzešlo ode mne. Vzniklo to v hlavě Starostů a nezávislých, kteří si mne vytipovali a nabídli mi kandidaturu. Já jsem dlouho, velmi dlouho zvažoval, ale když se začaly přidávat další subjekty s podporou, tak jsem se rozhodl, že do toho jdu, že to dává smysl, že je šance.



Přiznávám, že byly chvíle, kdy jsem si říkal, že to možná byla chyba. Jenže kdybych to vzdal, tak bych toho v budoucnu určitě litoval.

Nemáte zkušenost z komunální politiky. Je to podle vás výhoda?

To nevím, každopádně je pravda, že nemám zkušenosti s takovým tím komunálním politikařením. Ale o komunální politiku se zajímám, zastupitelstva navštěvuji, pokud je třeba řešit nějakou aktuální záležitost.



Vaši kandidaturu ale řada komunálních politiků podpořila. Jak to vnímáte?

Díky svému zaměstnání a působení v krajském zastupitelstvu mám mezi regionálními politiky spoustu známých a kamarádů. Ti mne znají, vědí, co jsem zač a já jsem za jejich podporu velmi rád. Možná, že právě tím ten hendikep, že jdu do Senátu bez zkušeností z komunální politiky, na který někteří poukazovali, není zas až tak velký.



Jste soukromý podnikatel. Co vaše práce?

Chtěl bych si pro svou práci ponechat alespoň dva, tři dny v měsíci. Vypnout telefon a jít do lesa či na louku měřit. Zachovám si tak kontakt s realitou, s běžným životem. Zatím ale nevím, zda to takto půjde. Nedokážu odhadnout, zda na to budu mít čas.



Chtěl byste pracovat ve výboru pro regionální rozvoj. Pokud to nevyjde, máte náhradní plán?

Přiznávám, že zatím jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Nechtěl jsem moc plánovat, přišlo mi to předčasné. Ale teď už asi budu s tím plánováním muset začít.