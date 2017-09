Senior pasy zlevní kino či bazén, od příštího roku i dálniční známku

Senior pasy jsou plastové karty a kraj je po registraci vydává zdarma všem ve věku od 55 let. „Tento projekt je velmi smysluplný. My jsem ho měli i v našem programu a velmi mě mrzelo, že Karlovarský kraj do něj nebyl zapojený,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Krajská koalice vedená hnutím ANO plánuje do projektu od nového roku zapojit také proplácení poloviny ceny dálničního kupónu. „Chceme usnadnit cestování našim seniorům především v úseku Karlovy Vary - Cheb, který neměl být nikdy zařazený do dálniční sítě,“ řekla hejtmanka.

Senior pas Jak ho zařídit Bližší informace o projektu a o poskytovatelích na stránkách: www.seniorpasy.cz, kde se budou moci rovněž registrovat.

Registrace dále bude možná na stránkách: www.kr-karlovarsky.cz, registraci lze provést i po telefonu na čísle 844 111 122 a 725 534 865.

Do projektu se zapojil například výletní areál Diana, hotel Polonia M. Lázně, Konzum Čáda Boží Dar či Dioptra Optik Cheb a M. Lázně.

Zmínila přitom, že jediné onkologické oddělení je v Chebu, kardiologie a infekční oddělení zase v Karlových Varech a pacienti musejí za touto péčí cestovat. „Program týkající se dálničních známek budeme předkládat na listopadové zastupitelstvo,“ uvedla Jana Vildumetzová.

V současné době se do projektu Senior pasů v regionu zaregistrovalo 974 lidí, takzvaných poskytovatelů slev je zatím pouze 23. V letošním roce chce kraj podle hejtmanky získat 50 dalších, v příštím roce minimálně sto a více. O Senior pas si může požádat i rodinný příslušník, ale senior se pak musí prokázat.

Pas je nepřenosný. Zájemce jej dostane do čtyř týdnů od registrace a využívat ho může i v jiných krajích. Stačí, když si zjistí, jaké slevy a výhody tam získá. „Senioři budou dostávat katalogy slev. Ty jsou v rozsahu pět až padesát procent,“ řekl hejtmančin náměstek pro oblast sociálních věcí Petr Kubis. Vycházet podle něj budou jednou ročně a lidé je najdou na připravovaných kontaktních místech.

„Karlovarský kraj byl jeden z posledních, kde podpora nebyla evidentní, senioři se ozývali a ptali se, proč to tady nejde,“ uvedl Petr Petkovský, jednatel společnosti Sun Drive Communications, která má projekt na starosti.

Čím více lidí se podle něj do Senior pasů zapojí, tím více bude i poskytovatelů slev. Zástupci společnosti si je vybírají a dohlíží na to, aby slevy a výhody dodržovali. „Zaměřujeme se hodně na zdravotnictví, vzdělání, knihovny a podobně,“ uvedl.

Podle jeho kolegyně Mariky Kreuzerové se seznam poskytovatelů už pozvolna rozrůstá. „Z Karlových Varů se zapojilo například kino Drahomíra, jsou tam knihkupectví, lázně, aquaforum máme nově zapojené a jednáme s dalšími patnácti poskytovateli,“ zmínila.

Vedení kraje nyní bude jezdit do různých města a obcí, kde bude projekt představovat. Úvodní akce se uskuteční 1. října od 14 hodin u hotelu Thermal. Zájemci se tam budou moci také zaregistrovat.

Kraj na spuštění projektu letos vyčlenil 581 tisíc korun, ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo dotaci 242 tisíc korun, zbytek dal z rozpočtu. „Na příští rok počítáme s částkou 800 tisíc až jeden milion,“ uvedl Petr Kubis. Záležet bude na tom, jak rozhodne zastupitelstvo.