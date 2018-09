V Krušných horách vznikne obří areál, nabídne třicet kilometrů sjezdovek

Kdo využije nabídku „velké“ permanentky, toho díky spolupráci s německým Fichtelbergem čeká dokonce 47 kilometrů tratí.

Skiareál Klínovec se rozšíří z původních 18 na 31,5 kilometru, z toho se 21,2 kilometru dočká technického zasněžování. Celková plocha tratí se zvětší z 417 tisíc na 737 tisíc metrů čtverečních.

„Celý lyžařský komplex Skiareál Klínovec bude obsluhovat pět lanových drah, z toho jsou dvě s oranžovou krycí bublinou. Unikátní v rámci České republiky bude propojení celé oblasti lyžařsky - žádné přesuny skibusy, ale pohodlně po propojovacích sjezdovkách, jejichž výstavbu jsme zahájili počátkem léta,“ uvedla mluvčí klínoveckého střediska Hana Hoffmannová.

Z vrcholu Klínovce povede propojovací sjezdovka ke spodní stanici lanové dráhy na Neklidu a z Neklidu ke spodní stanici lanové dráhy Prima Express. Kdo si koupí skipas minimálně na jeden a půl dne, získá opět možnost zalyžovat si i na nedalekém německém Fichtelbergu.

Jaké budou ceny skipasů skipas 1 den – dospělý

750 Kč běžná sezona 790 Kč TOP sezona skipas 1 den – dítě

600 Kč

600 Kč InterSkiregion 2 dny – dospělý

1 300 Kč

1 300 Kč InterSkiregion 2 dny – dítě

1 040 Kč

Po takzvaném InterSkiregionu Klínovec-Fichtelberg přepraví lyžaře skibus zdarma. Cesta mezi oběma vrcholy trvá zhruba 10 minut. „InterSkiregion bude obsluhovat sedm lanových drah, z toho tři s krycí bublinou a jedna kabinová lanová dráha,“ vyjmenovala Hana Hoffmannová.

Klínovec letos investuje do novinek 70 milionů korun. Kromě propojení s Neklidem počítá také se stoprocentním rozšířením Dámské sjezdovky a dvacetiprocentním rozšířením Pařezovky. Modernizace se dočká tamní Cool Fun park a v provozu bude i snowpark Neklid s řadou skoků a překážek.

Na krušnohorskou novinku už se připravil Boží Dar, ze kterého se lyžaři nově dostanou až na Klínovec prostřednictvím jeho vleku za hotelem Praha.

„Tím pádem se staneme součástí Centrálního Krušnohoří, protože do takzvaně velkého skipasu je zahrnutá i německá strana. Ve společném jízdném bude kromě tohoto vleku zahrnutý také vlek pod Hranicí a nově vznikající vlek ve zdejším snowboardovém areálu,“ popsal starosta Jan Horník.

Protože se podle něj jedná spíše o loučky určené rodinám s dětmi či začátečníky, budou mít tyto tři vleky i jakýsi tamní skipas. Boží Dar už sjednotil odbavovací systém s Klínovcem i Fichtelbergem a jedná o tom, jak do novinky začlení své infocentrum. Plánuje, že v blízké budoucnosti vznikne další, a to na vrcholu Klínovce. Propojení hodnotí Jan Horník jako posun, na který bylo město připravené již několik let.

„Bohužel se nenacházela společná řeč mezi Klínovcem a Neklidem. Teď vítáme, že lyžař přijede do Krušných hor, koupí si jeden skipas a nemusí přemýšlet, na který vlek s ním může a na který ne,“ přiblížil.

Jáchymov, který leží přímo pod oběma areály, připravil smlouvy týkající se pronájmu pozemků na Neklidu a Klínovci. Zastupitelé je budou schvalovat příští týden.

„Propojení hrozně moc vítám. Je to logické pokračování toho, čemu jsme tady dali před roky zelenou. Tehdy jsme upřednostnili současné provozovatele Klínovce před nabídkami jiných firem a já jsem rád, že jsme se takto rozhodli,“ řekl starosta Bronislav Grulich s tím, že provozovatelé připravují investice v řádech stovek milionů korun.

Kromě kvalitnějšího zasněžování na Neklidu je to třeba také nová sedačková lanovka u Hájenky nebo projekt podobný stezce v korunách stromu či v oblacích, které vznikly v Lipně a Dolní Moravě. „Jsou to nadmíru perspektivní plány a na městě je to vidět,“ podotkl starosta. Ten si všímá, že turistů v Jáchymově přibývá. Souvisí to podle něj s tím, že Klínovec žije nejen ze zimy, ale nabízí i lákavou letní zábavu.

Za správný krok označil sjednocení skipasu pro celou oblast předseda krajské destinační agentury Petr Židlický. Upozornil, že jde o trend všech velkých středisek nejen v zahraničí, ale i u nás.

„Pro lyžaře to znamená výrazné vylepšení komfortu, navíc tam dochází ke stálým investicím, ať už do infrastruktury nebo úprav a rozšiřování sjezdovek,“ uvedl. Agentura tuto oblast propaguje v různých kampaních a z dosud poměrně málo navštěvovaných Krušných hor se podle předsedy stává středisko zimního a letního sportu.

Petr Židlický rovněž zmínil, že to může dojít až do situace, ve které se ocitla vyhledávaná Šumava. Pak podle něj záleží na úhlu pohledu, co je dobře či špatně. Obyvatelům mohou turisté vadit, pro podnikatele budou naopak přínosem.