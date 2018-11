Bublavský skiareál čeká na vodu, na zasněžování jí má málo

Suché jaro, léto i podzim. Tak vypadal letošní rok v regionu. Na změnu nyní čekají hlavně vlekaři z Bublavy, která neměla štěstí už v loňské sezoně. Tamní středisko se totiž muselo vyrovnávat se škodami, které mu způsobila podzimní vichřice Herwart.

Přišlo kvůli ní dokonce o lanovku, která zůstala bez lana, měla ohnutý jeden sloup a vyřazených dvacet sedaček.

Skiareál dal sice vše do pořádku a do nové sezony dokázal ještě i investovat, ocenil by ale mnohem více srážek (o nápravách škod jsme psali v článku VIDEO: Technici opravují lanovku na Bublavě, kterou poškodila vichřice).

„S vodou je to bída. Máme v rybníku nějakou zásobu na zasněžování, jinak musíme čekat, až jak se vyvine počasí, abychom mohli zasněžovat víc, protože voda, kterou tam máme, nám vystačí jenom na velmi malou část areálu,“ uvedl Jiří Lhota ze Ski Centra Bublava, které středisko provozuje.

Odhadl přitom, že dost jí bude na otevření dětského parku, možná ještě zasněžení jedné z bublavských sjezdovek. Jinak bude skiareál závislý na přírodním sněhu a na tom, jestli se trochu změní počasí.

„Bublava má výhodu, že když přijdou srážky, zásobují ji rašelinné lesy, ve kterých se voda udrží. Pokud jednou spadne, dlouhodobě nám teče. Není to tak, že přijde jeden velký déšť a za dva dny je zase sucho,“ popsal Jiří Lhota.

Zároveň zmínil, že takové dlouhodobé sucho nepamatuje. Přitom Bublava, která leží od 700 do 935 metrů nad mořem, byla vždycky známá tím, že tam hodně prší. Roční srážky dosahovaly průměrně 820 milimetrů.

„Vody je opravdu nedostatek jak v potocích, tak ve studních. Jak známo, že veřejný vodovod v Bublavě je pouze v malé části obce, takže je většina obyvatel závislá na vlastních studních a vrtech,“ přiblížil situaci v obci místostarosta Miroslav Račko.

Pokud by měla být zima bez větších srážek, znamenalo by to podle něj pro Bublavu velký problém. Vzhledem k finanční situaci obce se totiž vodovod rozšiřuje velmi pomalu.

Ostatní skiareály mají vody dost

Na nedostatek vody si ale žádné další skiareály v regionu nestěžují. Například největší středisko na Klínovci má v takzvaných retenčních nádržích pro zasněžování zásobu v objemu 45 tisíc metrů krychlových.

„Je to největší množství vody zadržované ve speciálních nádržích v České republice,“ uvedla mluvčí střediska Hana Hoffmannová.

Tomu, že sucho zasněžování nezkomplikuje, věří také vedení skiareálu na Plešivci. I tam vybudovali speciální nádrže na vodu. Potíže nehlásí ani Skipot Potůčky, ašský areál či středisko Mariánky.

„S vodou jsme na tom, co se týče zasněžování, pro ten prvopočátek dobře, tedy pro základní vysněžování je vody dost. V Mariánských Lázních nemáme žádné omezení na odběr kromě toho, co máme dlouhodobě předjednáno, takže do toho se vejdeme,“ přiblížil vedoucí střediska Vladimír Černý.

Podle předpovědi meteorologů by se mohl Karlovarský kraj dočkat srážek v pátek. Stejně jako v sobotu by mohlo sněžit. V neděli se o něco oteplí a bude oblačno s deštěm.